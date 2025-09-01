يوفنتوس الايطالى يعلن عن التعاقد مع صفقة جديدة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسمياً عن تعاقده مع الجناح الكوسوفي إيدون زيجروفا قادماً من نادي ليل الفرنسي.

وفي صفقة تمتد حتى عام 2030، وضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تم الاعلان عن التعاقد مع اللاعب.

وأوضح البيان الرسمي للنادي أن زيجروفا المولود عام 1999، بدأ مسيرته الاحترافية مع جينك البلجيكي بين عامي 2017 و2019، قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري ويثبت نفسه بمهاراته الفنية وقدرته على المراوغة.

وفي عام 2022 انضم إلى ليل الفرنسي، حيث أصبح أحد العناصر الأساسية للفريق.

وأضاف البيان أن اللاعب الكوسوفي كان عنصرًا بارز مع منتخب بلاده خلال السنوات الأخيرة، بفضل قدرته على صناعة الخطورة وخلق التفوق العددي في الخط الأمامي، ليصبح من أبرز لاعبي كوسوفو في الوقت الحالي.

كما أشار يوفنتوس إلى أرقام مميزة حققها زيجروفا مع ليل منذ موسم 2021/2022، حيث أكمل 181 مراوغة كأكثر لاعبي الفريق، وساهم بشكل مباشر في 27 هدفًا (15 هدفًا و12 تمريرة حاسمة)، فيما كان ثاني أكثر لاعب إسهامًا تهديفيًا بعد الكندي جوناثان ديفيد.

واختتم النادي الإيطالي بيانه بالتأكيد على أن سرعة زيجروفا ومهاراته الفنية وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر ستجعل منه إضافة قوية لخط هجوم المدرب إيغور تيودور في المواسم المقبلة.