يورجن كلوب يواجه مشكلة بسبب مشاركة محمد صلاح مع أمم إفريقيا 2024

يواجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقفًا صعبًا بسبب الغياب المرتقب للاعبه الأساسي محمد صلاح، ومع ذلك يظل كلوب متفائلاً بشأن إيجاد حل مناسب من الخيارات الهجومية للفريق، في ظل عودة نجم الفريق جوتا من الإصابة ومشاركته بالمباريات.

يورجن كلوب يواجه مشكلة بسبب مشاركة محمد صلاح مع أمم إفريقيا 2023

محمد صلاح يغيب عن ليفربول 6 مباريات للمشاركة في أمم إفريقيا

يفتقد ليفربول جهود صلاح في مباراته المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد، والمقرر لها يوم الأثنين القادم في الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سيمثل منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار، وسيغيب محمد صلاح لمدة 6 مباريات على الأقل، من بينها مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام آرسنال، ومباراة نصف نهائي كأس الرابطة أمام فولهام، ويذكر أن صلاح هذا الموسم سجل 16 هدفاً لليفربول.

يورجن كلوب.. سنواجه غياب محمد صلاح كما فعلنا من قبل

ذكر يورجن كلوب أن خسارة محمد صلاح ليست المرة الأولى، وليست تجربة جديدة بالنسبة لنا، فقد فقدنا صلاح وساديو ماني من قبل في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، وتعاملنا مع الوضع بشكل جيد لحين رجوع اللاعبين للفريق، وسنواجه غياب محمد صلاح عن طريق إيجاد حل مناسب من الخيارات الهجومية المتاحة بالفريق، خاصة بعد عودة ديوغو جوتا، المهاجم البرتغالي متعدد المواهب، في الوقت المناسب إلى ليفربول، بعد تعافيه من إصابة استمرت لمدة شهر.

عودة ديوغو جوتا بعد تعافيه من الإصابة لصفوف ليفربول

عودة جوتا إلى ليفربول أفادت الفريق بشكل كبير، خاصة أنه سجل هدفاً في فوزهم على بيرنلي 2-0، بالإضافة إلى ذلك، أثبت كل من كودي جاكبو وهارفي إليوت أنهما بديلان قادران على تعويض غياب صلاح أثناء مشاركته مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر ليفربول، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الذي فقده في المواسم الثلاثة الماضية، المسابقة حاليا برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه آرسنال.