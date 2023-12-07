يورجن كلوب يصدم عشاق ليفربول ويُعلن إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي.. وفان دايك: الخبر دمرنا جميعًا

تمكن فريق ليفربول من الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة القوية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء 7 ديسمبر ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعزز الريدز بعد هذا الفوز تواجدهم في المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلف المتصدر آرسنال، في الوقت الذي تعرض فيه فريق مانشستر سيتي للخسارة أمام أستون فيلا بهدف لا شيء، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 30 نقطة، في حين صعد فريق أستون فيلا للمركز الثالث برصيد 32 نقطة، ليشتعل الصراع على المقدمة.

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فوز مستحق لليفربول

وتمكن ليفربول من تحقيق فوز مستحق على شيفيلد يونايتد على أرضه ووسط جمهوره، سجل الهدفين: فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي، وظهر الريدز بمستوى جيد استطاع السيطرة على مجريات المباراة طوال أحداثها، وظهر بخطة متوازنة، استطاع تسجيل هدف في الشوط الأول والمحافظة على شباكه نظيفة حتى تعزيز الهدف بآخر ثاني في آخر أنفاس المباراة.

ومن المنتظر أن يتلقى صلاح ورفاقه فريق كريستال بالاس العنيد على أرضه ووسط جمهوره أيضًا في مباراة مرتقبة ظهر السبت المقبل ضمن الجولة السادسة عشر، ويسعى الريدز للفوز من أجل المحافظة على مركز ومنافسة المدفعجية على الصدارة.

وإصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي

ومن ناحية أخرى، عبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن صدمته القوية، بعد إعلان إصابة نجم ومدافع الفريق بتمزق في الرباط الصليبي، متحدثًا بعد المباراة أمام شيفيلد يونايتد، بأن جويل ماتيب أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فولهام الماضية التي تمكن فيها الفريق من إحداث ريمانتودا بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وعن تفاصيل إصابة ماتيب، قال كلوب خلال تصريحات صحفية: إنه تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وهذا ما توقعته للأسف من الثانية الأولى، بدا كل شيء هكذا، سيء الحظ جدًا، متمنيًا العودة السريعة له من الإصابة والعودة القوية للملاعب في أقرب وقت، إلا أنه من المتوقع انتهاء الموسم الحالي للاعب وابتعاده عن الملاعب حتى نهاية هذا الموسم.

وصدمة فان دايك

ومن جانبه، عبر الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن صدمته أيضًا بعد إعلان إصابة ماتيب بالرباط الصليبي، قائلًا: لسوء الحظ، فقدنا جويل ماتيب منذ بضعة أيام وقد دمرنا ذلك جميعًا، مردفًا: لدينا الكثير من الإصابات في كرة القدم العالمية، وهذا شيء يجب أن ننظر إليه أيضًا.

في الوقت الذي عبر فيه عن سعادته لما يحققه الفريق من نتائج طيبة مؤخرًا، قائلًا: