يورجن كلوب يتحدث عن بديل محمد صلاح بعد رحيله

أزمة وامتحان حقيقي يتعرض له مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب، حيث سيكون فريق ليفربول الإنجليزي في أزمة حقيقية خلال شهر يناير المقبل، وذلك بسبب غياب هداف الفريق الأول النجم المصري محمد صلاح.

ومع ذلك فإن المدرب الألماني كلوب يبدو أنه واثق من قدرته على إيجاد حل مناسب ومقبول من ضمن جميع الخيارات والبدائل الهجومية المطروحة والمتاحة أمامه.

مباراة واحدة ثم يغيب صلاح

حيث من المقرر أن يفتقد فريق ليفربول لجهود وخدمات نجمه الأول المصري محمد صلاح فور انتهاء جولة ولقاء الفريق ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد، والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الأسبوع ال20 من عمر “البريميرليج” الدوري الإنجليزي الممتاز.

والسبب في ذلك يعود لانضمام محمد صلاح في صفوف المنتخب المصري، والذي يشارك خلال تلك الفترة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في دولة كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يغيب هداف الريدز محمد صلاح، والذي قام بإحراز عدد 16 هدفا مع الفريق حتى الآن في الموسم الحالي بجميع المسابقات، لمدة لن تقل عن ست مباريات، وتشمل المواجهات التي سيغيب فيها صلاح مواجهة أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، أيضا لقاء فولهام بالدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

ليست المرة الأولى ولدينا البدائل

ومن جانبه صرح المدير الفني للفريق كلوب: تلك لا تعد هي المرة الأولى التي يغيب فيها هداف الفريق، سابقا كانت الأمور أصعب حين غادرنا محمد صلاح وساديو ماني للمشاركة في البطولة السابقة.

وأضاف سيكون لدينا حلول اليوم وخلال الفترة القادمة، كما لدينا أيضا العديد من الخيارات، ومنها عودة البرتغالي ديوغو جوتا للفريق في الوقت المناسب، عقب شفائه من الإصابة التي لازمته لأكثر من شهر وأبعدته عن الملاعب خلال تلك الفترة، فهو لاعب مميز يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم.

حيث تعد عودة جوتا لفريق ليفربول مجددا دفعة قوية، خاصة بعد إحرازه لأحد أهداف الفوز 2- صفر على بيرنلي، في المباراة التي تمت يوم الثلاثاء الماضي، وأضاف كلوب لدينا أيضا الهولندي كودي غاكبو وكذلك لاعب الوسط هارفي إليوت قادرين أيضا على تعويض غياب صلاح في تلك الفترة.

من الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يسعى بقوة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والغائب عن خزائن الريدز منذ ثلاث سنوات، خاصة أن ليفربول يتصدر “البريميرليج” حاليا، برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين عن الإرسنال أقرب ملاحقيه.