يواصل الشياطين الحمر السقوط.. فوز نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي 2023 – 2024

فاز نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك، يوم السبت 2 ديسمبر 2023.

ملخص المباراة

بدأ نيوكاسل يونايتد المباراة بضغط مكثف، حيث سيطر على الكرة أغلب الوقت في الربع ساعة الأولى.

استمر نيوكاسل يونايتد في الضغط على مانشستر يونايتد، وكاد أن يضيف الهدف الأول في أكثر من فرصة ولكن انتهى الشوط الأول بدون أهداف.

🚨 هدف نيوكاسل الاول على مانشستر يونايتد 🔥https://t.co/l1mXPXIZhj — KinG £ (@xKGx__) December 2, 2023

في الشوط الثاني، حاول مانشستر يونايتد العودة إلى المباراة، لكنه فشل في ذلك، حيث سيطر نيوكاسل على اللعب.

وفي الدقيقة 55، أحرز نيوكاسل يونايتد الهدف الأول بأقدام جوردان بعد تمريرة من تريبير ليعزز تقدم نيوكاسل.

في الدقائق الأخيرة، حاول مانشستر يونايتد تقليص الفارق، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 26 في المركز الخامس، بينما يتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع برصيد 24 نقطة.