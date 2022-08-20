يقلل من الزمالك.. تصريح ناري من مدرب بيراميدز عقب الفوز على سموحة

استطاع نادي بيراميدز أن يحقق نتيجة تاريخية في الأسبوع 31 من مباريات الدوري المصري، وذلك بعد الفوز على فريق سموحة السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف، وهي الهزيمة الأكبر في الدوري لسموحة، ولكن تصريحات تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز أثارت الجدل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة. فماذا حدث؟.

تصريحات تاكيس جونياس بعد فوز بيراميدز

في خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وسموحة، تحدث تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، عن الغيابات التي عانى منها الفريق طوال مشواره، وأكد أن اللاعبون كانوا على المستوى المطلوب خاصة في الشوط الثاني.

وأطلق تاكيس جونياس تصريحا ناريا بقوله: بيراميدز هو أفضل فريق في الدوري المصري، ويقدم أفضل أداء إذا ما تمت مقارنته مع كل الفرق المنافسة.

وشدد جونياس على أن بيراميدز هو الأحق بلقب الدوري المصري هذا العام، ولكن سوء الحظ الذي لازمه في بعض المباريات هو من أبعده عن اللقب، لكنه سيواصل الإصرار على تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة.

مدرب بيراميدز يتسبب في غضب الزملكاوية

تصريحات تاكيس جونياس كانت سببا في تحفظ وغضب الكثير من جماهير الزمالك، والذين أكدوا على أن أفضل فريق في الدوري هو الزمالك، والدليل هو هزيمته لفريق بيراميدز، وتقديم أكبر سلسلة فوز متتالي في الدوري.

فيما تحفظ البعض على حديث مدرب بيراميدز، معتبرين أن هذا التصريح يشي بأن الزمالك لا يستحق اللقب، وهو أمر مخالف للواقع، وفيه ظلم لفريق الزمالك الذي قدم أداء مبهر طوال الموسم.

ومن المعروف أن فريقا بيراميدز والزمالك كانا على وفاق دائم طوال الفترة الماضية، فهل تتسبب تصريحات جونياس في حدوث عكس ذلك في الفترة القادمة؟.