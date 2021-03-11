ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو: الغياب عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عامًا

للمرة الأولى منذ 16 عامًا، لن يلعب كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي دورًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن خرج كلاهما من البطولة في دور الستة عشر.

تم إقصاء يوفنتوس رونالدو في الوقت الإضافي من قبل بورتو الذي لعب بعشرة لاعبين في مباراة مثيرة مساء الثلاثاء.

وبعد 24 ساعة، حذا الخصم القديم ميسي حذوه حيث فشل فريقه برشلونة في محاولته للعودة غير المتوقعة ضد باريس سان جيرمان، حيث خسر 5-2 في مجموع المباراتين، حيث سجل الأرجنتيني هدفاً وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الاول لتنتهي النتيجة 1-1.

كانت المرة الأخيرة التي لم يشارك فيها رونالدو ولا ميسي في دور الثمانية في 2004/05 ، عندما خرج رونالدو ومانشستر يونايتد من قبل المتأهلين للنهائيات في نهاية المطاف من أي سي ميلان في دور الـ16، بينما خسر برشلونة أمام تشيلسي في نفس المرحلة.

منذ ذلك الحين، فاز الثنائي بأكبر جائزة للنادي في أوروبا في تسع مناسبات بينهما، وفاز في عدة مناسبات كأكثر هدافين في تاريخ البطولة.