“يطارده كين وهالاند”.. رونالدو أمام فرصة ذهبية للتتويج بلقب هداف العالم 2023

يواصل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم، المنافسة على لقب هداف العام 2023 بقوة، وهذا هو المرة الأولى منذ عام 2015 والمرة الخامسة في مسيرته.

كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي - مصدر الصورة: CNN

ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي عام 2023 برصيد 50 هدفًا، مشاركة مع النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، وبفارق هدف واحد عن الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني وصاحب صدارة قائمة الهدافين في العالم.

ويبقى أمام كين مباراة واحدة فقط في عام 2023، وهي مواجهة فريق فولفسبورغ في الدوري الألماني “بوندسليغا” يوم الأربعاء، وعلى الجانب الآخر، يبدو أن هالاند يعاني من إصابة عضلية تبعده عن مباريات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل فرصته في الانتصار لهذا اللقب ضعيفة للغاية.

ولا يجب أن ننسى أيضًا الهداف الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الذي سجل حتى الآن 49 هدفًا، ولديه فرصة لزيادة رصيده في المباراة التي سيلعبها فريقه أمام ميتز في الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي “ليغ1”.

وبالتالي، تبدو فرصة رونالدو هي الأكبر للتتويج بلقب هداف العالم في عام 2023، حيث يتبقى له ثلاث مباريات مع نادي النصر أمام الاتفاق واتحاد جدة والتعاون في ديسمبر الحالي ضمن دوري “روشن” السعودي للمحترفين، وهذه فرصة كبيرة للدون لزيادة رصيده من الأهداف واستعادة اللقب للمرة الأولى منذ عام 2015.

ولا يستبعد أن يتوج رونالدو بلقب هداف العالم 2023 إذا تمكن من تسجيل هدفين أو أكثر في أي من المباريات الثلاث المتبقية، حتى لو سجل كل من كين وهالاند هدفًا في مباراة فولفسبورغ.