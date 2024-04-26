يحيى الشهري يتربع عرش لائحة صانعي الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين

تربع لاعب وسط فريق الرياض الأول لكرة القدم، يحيى الشهري لائحة صانعي الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن قدم تمريرة حاسمة لزميله عبد الهادي الحراجين، مكنت الأخير من تسجيل هدف الإنتصار على فريق الأهلي يوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة والعشرين.

وبتلك التمريرة، يصبح إجمالي عدد التمريرات الصانعة للأهداف ليحيى الشهري قد وصل إلى إثنتين وخمسين تمريرة، ليتفوق بذلك على اللاعب السوري المعتزل جهاد الحسين.

وكان اللاعب يحيى الشهري قد قدم تمريرتين حاسمتين، خلال النسخة الجارية من الدوري، حيث كانت الأولى أمام فريق ضمك في الجولة التاسعة عشر والثانية أمام فريق الأهلي كما مر.

جدير بالذكر أن اللاعب يحيى الشهري قبل إلتحاقه بالرياض، كان قد مثل كل من أندية الإتفاق والنصر والرائد في دوري المحترفين، حيث شارك خلال فترته مع فريق الإتفاق في صنع خمسة عشر هدفا، بينما شارك مع فريق النصر بصنع إثنان وثلاثون هدفا، وصنع خلال وجوده بفريق الرائد ثلاث تمريرات حاسمة قبل إنضمامه للرياض.

يحيى الشهري