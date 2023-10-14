يايسله يفرض تدريبات خاصة على لاعبي الأهلي قبل العودة إلى الدوري السعودي

حرص الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، فرض تدريبات خاصة على لاعبي الإمبراطور، خلال فترة الراحة أثناء التوقف الدولي.

تدريبات الأهلي السعودي - مصدر الصورة: تويتر الرسمي

الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية لمواجهة الوحدة

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي “وليد سعيد” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” مساء اليوم السبت، فإن: “ماتياس يايسله فرض تدريبات خاصة على كل لاعب لكي يقوم بها خلال فترة الاجازة يومي السبت والأحد”.

وأكد وليد سعيد على أنه من الممكن لكل لاعب من لاعبي الأهلي إجراء التدريبات في منزله أو في النادي، موضحًا أنه هنالك جهاز يجب على كل لاعب وضعه وقت التدريب ليعرف المدرب مدة التدريب.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته من أجل مواجهة الوحدة، في تمام الساعة التاسعة من يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بالجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ترتيب الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

ويحتل فريق الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023/2024 برصيد 19 نقطة من خوض 9 جولات، بينما يأتي فريق الوحدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.