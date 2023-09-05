يانك كاراسكو.. صفقة قوية للشباب السعودي

أبرم نادي الشباب السعودي صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تعاقد خلالها مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

يانيك كاراسكو -مصدر الصورة-منصة نادي الشباب

كاراسكو مركز الجناح الأيسر

يشغل كاراسكو مركز الجناح الأيسر، ويبلغ من العمر 30 عامًا. وقد خاض 66 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، سجل خلالها 9 أهداف.

بدأ كاراسكو مسيرته الكروية في نادي جنك البلجيكي، ثم انتقل إلى موناكو الفرنسي في عام 2015، قبل أن ينضم إلى أتلتيكو مدريد في عام 2016.



25 مليون يورو

ووفقًا لشبكة ترانسفير ماركت العالمية، تبلغ القيمة السوقية لكاراسكو 25 مليون يورو، وقد شارك في 432 مباراة مع مختلف الأندية، سجل خلالها 91 هدفًا وصنع 86 آخرين لزملائه.

وحقق كاراسكو لقبين مع أتلتيكو مدريد، هما الدوري الإسباني وكأس أوروبا.

من المتوقع أن يشكل كاراسكو إضافة قوية لصفوف الشباب السعودي، الذي يسعى إلى المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.