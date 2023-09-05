أخبار الرياضة

يانك كاراسكو.. صفقة قوية للشباب السعودي

محمود سليم

أبرم نادي الشباب السعودي صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تعاقد خلالها مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

- صورة 2 - يانك كاراسكو.. صفقة قوية للشباب السعودي

يانيك كاراسكو -مصدر الصورة-منصة نادي الشباب

قد يهمك:

الشباب يضم اللاعب البلجيكي كاراسكو قادماً من أتلتيكو مدريد الاسباني

«للتاريخ».. نادي الشباب يستعد للإعلان عن 4 صفقات نارية قبل إغلاق الميركاتو

كاراسكو مركز الجناح الأيسر

يشغل كاراسكو مركز الجناح الأيسر، ويبلغ من العمر 30 عامًا. وقد خاض 66 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، سجل خلالها 9 أهداف.
بدأ كاراسكو مسيرته الكروية في نادي جنك البلجيكي، ثم انتقل إلى موناكو الفرنسي في عام 2015، قبل أن ينضم إلى أتلتيكو مدريد في عام 2016.

- صورة 1 - يانك كاراسكو.. صفقة قوية للشباب السعودي
25 مليون يورو

ووفقًا لشبكة ترانسفير ماركت العالمية، تبلغ القيمة السوقية لكاراسكو 25 مليون يورو، وقد شارك في 432 مباراة مع مختلف الأندية، سجل خلالها 91 هدفًا وصنع 86 آخرين لزملائه.
وحقق كاراسكو لقبين مع أتلتيكو مدريد، هما الدوري الإسباني وكأس أوروبا.
من المتوقع أن يشكل كاراسكو إضافة قوية لصفوف الشباب السعودي، الذي يسعى إلى المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

Avatar of محمود سليم
محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات