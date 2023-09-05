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ياسين بونو يكشف مفاجأة بشأن انضمامه للهلال السعودي وسبب رحيله عن إشبيلية

عمر عبد العزيز أحمد

أدلى النجم المغربي الدولي، ياسين بونو، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بتصريحات هامة تتعلق بكواليس رحيله عن نادي إشبيلية الاسباني.

ياسين بونو يكشف مفاجأة بشأن انضمامه للهلال

ياسين بونو - المصدر: صور جوجل

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ياسين بونو يكشف مفاجأة بشأن انضمامه للهلال

وقال ياسين بونو خلال تصريحاته، مساء اليوم الثلاثاء: ”رحلت إلى نادي ‎الهلال مرتاح البال لأنني أعطيت كل شيء لإشبيلية“.

ومن الجدير بالذكر أن ياسين بونو، كان قد انضم إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ووقع عقدا مدته ثلاث سنوات مقابل 12 مليون يورو سنويا.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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