“ياسين بونو” يفجر مفاجأة: ما الأسباب الحقيقية لفشل انتقاله لريال مدريد

أصر ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي والمنتخب الوطني لكرة القدم، على التأكيد أنه كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حارس مرمي نادي الهلال السعودي_المصدر جريدة المواطن

التفاصيل الخاصة بإنتقال ياسين بونو إلى فريق الهلال بعد توصله لاتفاق مع النادي

انتقل ياسين بونو إلى صفوف فريق الهلال لكرة القدم هذا الصيف بصفقة قادمة من إشبيلية، حيث كان يتم متابعته أيضًا بواسطة نادي ريال مدريد، ليخلف بذلك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأكد بونو في تصريحات لبرنامج إذاعي إسباني بعنوان El Pelotazo قائلاً: “لقد تلقيت عرضًا من ريال مدريد، ولكن كان لدي أولوية بمشاركة منتخب بلادي في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في يناير المقبل، وتوصلت إلى اتفاق مع الهلال وانتهت الصفقة”.

وأفادت صحيفة ديفنسا سنترال أن نادي ريال مدريد وضع شرطًا بعدم مشاركة الحارس ياسين بونو في المنتخب المغربي خلال كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حتى يتم إتمام عملية انتقاله إلى النادي، وقد أكد بونو بشكل ضمني هذا الشرط في تصريحاته الأخيرة، وقد ظهر بونو بشكل متميز مع نادي الهلال السعودي، حيث نجح في الحفاظ على النظافة في شباكه خلال مباراتي الفريق أمام الرائد والاتفاق في دوري روشن السعودي، كما قدم أداءً بارزًا في فوز الهلال في المباراة الكلاسيكية أمام الاتحاد بنتيجة 4-3.

الهلال السعودي يتصدر دوري روشن بأداء مميز

تسيير أداءً مميزًا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مسابقة دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، حيث يتربع على صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الفريق الثاني التعاون.