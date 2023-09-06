ياسين بونو: إفريقيا حرمتني من ريال مدريد.. “حارس الهلال السعودي يكشف مفاجأة نارية”

فجر ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، بأنه كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، إلا أن مشاركة منتخب أسود الأطلسي في بطولة كأس إفريقيا يناير المقبل حالت دون إكمال الصفقة.

ياسين بونو حارس مرمى الهلال - المصدر: صور جوجل

وانضم الحارس المغربي البالغ من العمر “32 عاما” إلى الهلال السعودي في شهر أغسطس الماضي قادما من إشبيلية بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

ياسين بونو: أمم إفريقيا حرمتني من ريال مدريد

وكان ياسين بونو قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، من أجل خلافة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي تبعده طيلة الموسم الحالي عن عملاق العاصمة الإسبانية.

وقال بونو خلال مقابلة صحفية مع إذاعة “كانال سور” الإسبانية الشهيرة: “كنت الخيار الأول لريال مدريد، إلا أن إدارة النادي قامت بتحليل الوضع، ورأت أن مشاركتي مع منتخب المغرب في النسخة المقبلة لكأس إفريقيا ستبعدني عن الكثير من المباريات لريال مدريد، وهذا سبب عدم انتقالي إلى الفريق، وكانت لديهم خيارات أخرى”.

وواصل الأسد الأطلسي بالقول: “كان لكأس إفريقيا تأثير كبير علي في الانتقالات الصيفية، إذ كان بايرن ميونخ على اتصال بإشبيلية، طلبوا مني الانتظار وأخبروني أنهم سيرسلون عرضا”.

وتابع ياسين بونو في ذات السياق: “لكن بعد ذلك أراد النادي الألماني التعاقد معي على سبيل الإعارة، لسوء الحظ الأندية لا تريد الإنفاق”.

واختتم بونو تصريحاته بأن: “في الوقت الحالي من الصعب للأندية الاستثمار في أشخاص مثلي، عمري 32 عاما، سواء بالنسبة لبايرن أو أي فريق آخر، في تلك اللحظة كنت أنتظر وظهر عرض الهلال”.