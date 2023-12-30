ياسر إبراهيم والشحات.. أبرز غيابات قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2024

أعلن روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري عن قائمة المنتخب استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2024، حيث تقام بطولة أفريقيا خلال شهر يناير المقبل، فيما شهدت القائمة عدة غيابات تشمل مدافع الأهلي ياسر إبراهيم، وحسين الشحات، إضافة إلى سام مرسي المحترف في انجلترا، بينما شهدت القائمة حضور لعدد كبير من النجوم سواء المحليين أو المحترفين.

صورة كأس أمم أفريقيا- المصدر الاتحاد المصري لكرة القدم

قائمة منتخب مصر

يقيم المنتخب المصري في الفترة من 2 حتى 9 يناير معسكر في العاصمة الإدارية من أجل الاستعداد لبطولة أفريقيا 2024، حيث أعلن فيكتوريا عن القائمة المختارة لبطولة أفريقيا وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، أمام عاشور، مروان عطية، محمد النني، أحمد السيد زيزو، محمود حمادة، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

موعد أمم أفريقيا 2024

تقام بطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، حيث تنطلق البطولة يوم 13 يناير، وتكون أول مباريات المنتخب المصري يوم 14 يناير أمام موزمبيق، فيما تكون مباراة الجولة الثانية أمام غانا يوم 18 يناير، بينما مباراة المنتخب أمام الرأس الأخضر يوم 22 يناير.