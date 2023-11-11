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وولفرهامبتون يخطف الفوز أمام توتنهام في اللحظات الأخيرة.. أهداف المباراة المثيرة

أحمد علي

حقق وولفرهامبتون فوزًا مثيرًا على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وفقد توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي بعد الخساراتين التي تلقاهما السبيرز خلال الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من عمر البريميرليج.

أهداف مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام

نجح لاعب توتنهام في التقدم سريعًا بالهدف الأول عن طريق برينان جونسون في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، فيما تدارك بابلو سارابيا، لاعب وولفرهامبتون هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة المثيرة.

وجاء هدف الفوز للوولفز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من خلال ماريو ليمينا.

وأصبحت هزيمة توتنهام من وولفرهامبتون هي الثانية المتتالية، بعد الخسارة التي تعرض لها من قبل تشيلسي برباعية خلال الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وسيطرت حالة من الصدمة على وجوه عشاق توتنهام بعد خسارة المباراة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، والذي شهد سيطرة كبيرة من قبل السبيرز على مجريات الشوطين الأول والثاني.

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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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