وولفرهامبتون يخطف الفوز أمام توتنهام في اللحظات الأخيرة.. أهداف المباراة المثيرة

حقق وولفرهامبتون فوزًا مثيرًا على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وفقد توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي بعد الخساراتين التي تلقاهما السبيرز خلال الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من عمر البريميرليج.

أهداف مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام

بابلو سارابيا يسجل هدف التعادل لوولفرهامبتون بالدقائق الأخيرة من المباراة أمام توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #وولفرهامبتون_توتنهام pic.twitter.com/IFsZjU1Gsd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

نجح لاعب توتنهام في التقدم سريعًا بالهدف الأول عن طريق برينان جونسون في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، فيما تدارك بابلو سارابيا، لاعب وولفرهامبتون هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة المثيرة.

وجاء هدف الفوز للوولفز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من خلال ماريو ليمينا.

وأصبحت هزيمة توتنهام من وولفرهامبتون هي الثانية المتتالية، بعد الخسارة التي تعرض لها من قبل تشيلسي برباعية خلال الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وسيطرت حالة من الصدمة على وجوه عشاق توتنهام بعد خسارة المباراة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، والذي شهد سيطرة كبيرة من قبل السبيرز على مجريات الشوطين الأول والثاني.