وولفرهامبتون يخطف الفوز أمام توتنهام في اللحظات الأخيرة.. أهداف المباراة المثيرة
حقق وولفرهامبتون فوزًا مثيرًا على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
وفقد توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي بعد الخساراتين التي تلقاهما السبيرز خلال الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من عمر البريميرليج.
أهداف مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام
الدوري الإنجليزي الممتاز 🏆
توتنهام 1 – 2 ولفرهامبيون 🔥
ملخص المبــ ــاراة +الأهــــ ـــداف ✨#الهلال_التعاون #الاتحاد_ابها #النصر_الوحده #الدوري_الانجليزي #دوري_روشن_السعودي #أبوعبيدة #مستشفى_الشفاء #القمة_العربية #GazaHolocaust #اللهم_انصر_غزه #يوم_العزاب_العالمي… pic.twitter.com/fXSEMtUVCJ
— ثَـــــريد 🐦 (@Thareed112) November 11, 2023
برينان جونسون يفتتح التسجيل لتوتنهام مبكراً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ولفرهامبتون_توتنهام pic.twitter.com/jYY8BDP9P1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023
بابلو سارابيا يسجل هدف التعادل لوولفرهامبتون بالدقائق الأخيرة من المباراة أمام توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #وولفرهامبتون_توتنهام pic.twitter.com/IFsZjU1Gsd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023
نجح لاعب توتنهام في التقدم سريعًا بالهدف الأول عن طريق برينان جونسون في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، فيما تدارك بابلو سارابيا، لاعب وولفرهامبتون هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة المثيرة.
وجاء هدف الفوز للوولفز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من خلال ماريو ليمينا.
وأصبحت هزيمة توتنهام من وولفرهامبتون هي الثانية المتتالية، بعد الخسارة التي تعرض لها من قبل تشيلسي برباعية خلال الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
وسيطرت حالة من الصدمة على وجوه عشاق توتنهام بعد خسارة المباراة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، والذي شهد سيطرة كبيرة من قبل السبيرز على مجريات الشوطين الأول والثاني.