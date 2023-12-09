ومرموش يفتتح الأهداف.. بطولة ألمانيا: فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ بخماسية- فيديو

تعرض فريق بايرن ميونيخ لخسارة مؤلمة في بطولة ألمانيا من منافسه في المباراة فريق “آينتراخت فرانكفورت”، بنتيجة 5-1 في الجولة رقم 14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

لاعبو البايرن حزينون من سوء الأداء والهزيمة الساحقة التي منوا بها- المصدر: مونت كارلو

واستطاع اللاعب المصري عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية عشر، ثم سجل اللاعب الفرنسي إيريك إبيمبا في الدقيقتين (31، 52)، ثم أحرز السويدي هوغو لارسون الهدف الرابع في الدقيقة 36، واختتم أنسجار كنوف أهداف آينتراخت في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 44 من عمر المباراة، سجل هدف بايرن ميونيخ اليتيم اللاعب جوشوا كيميتش.

يشار إلى أن بايرن ميونيخ يحتل مركز الوصيف بشكل مؤقت برصد 32 نقطة، بينما يجلس نادي آينتراخت فرانكفورت عريس هذا الخبر في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وتعتبر هذه الخسارة هي الأولى من نوعها منذ 10 مباريات للبايرن، حيث فاز في 8 وتعادل في 2، لكن يوضع في الاعتبار أن للبايرن مباراة مؤجلة من الجولة الماضية أمام نادي أونيون برلين، كما تعتبر هذه هي الخسارة الأولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري الألماني.

وبهذه الخسارة الساحقة بالبايرن، فرط في انتزاع المركز الأول من منافسه باير ليفركوزن بشكل مؤقت، لكن في ذات الوقت، فإن ليفركوزن يملك الفرصة لتوسيع فارق النقاط إلى 6 حال فوزه على شتونغارت الأحد القادم.

وأصبح النادي البافاري بهذه الخسارة مهددا أيضا بالتراجع إلى المركز الثالث حال فوز شتونغارت على نادي بايرليفركوزن، وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام يمنى فيها ميونيخ بمثل تلك الخسارة الثقيلة في الدوري الألماني، وبالتحديد منذ 12 نوفمبر 2019، وأمام آينتراخت فرانكفورت أيضا، وبذات النتيجة الثقيلة 5-1.

أحداث المباراة الساخنة

وبعد مرور 12 دقيقة من عمر المباراة، افتتح المصري عمر مرموش أهداف فرانكفورت بعد أن انتهز كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة قوية من الدولي الجزائري فارس شايبي، وتابعها مرموش من مسافة قصيرة، ثم ارتدت من الكندي ألفونسو ديفيس في المرمى مباشرة.

وفي الدقيقة 31، نجح إبيمبي في مراوغة لاعبين، وسدد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس نوير.

وفي الدقيقة 36، لم يهدأ المصري مرموش ورفاقه، حيث نجح في مراوغة في وسط الملعب للبافاري، ثم مرر للاعب لارسون الذي راوغ هو الآخر، وسدد الهدف الثالث الصاعق لنادي البايرن.

وقبل انتهاء الشوط الأول سجل كيميتش الهدف الأول للبايرن ليلقص الفارق، لكن إبيمي لن يدعهم يفرحون، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 52 من هجمة مرتدة، واستغل سهوة المدافع البافاري دايو أوباميكانو.

وفي الدقيقة 60، سجل كنوف الهدف الخامس، ليختتم المباراة بخمسة أهداف مقابل هدف، في انهيار دفاعي مخيف للنادي الالماني.

جدير بالذكر وبحسب احصائيات أوبتا، فإن المرة الأخيرة التي تعرض فيها نادي بايرن ميونيخ لخسارة مشابهة لتلك الخسارة، في أول ستين دقيقة ترجع إلى عام 1975 أمام نادي فرانكفورت أيضا.