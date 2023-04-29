ولي العهد يقرر حضور المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين بين الهلال والوحدة.. موعد الماتش

برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سوف تقام المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين كلاٍ من فريق الهلال وفريق الوحدة يوم 22 شوال الموافق يوم الجمعة 12 مايو 2023 م، ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

نهائي كأس خادم الحرمين



وسوف يحضر المباراة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي سيقوم بتسليم الكأس والميداليات الذهبية إلى الفريق الفائز، وتوزيع الميداليات الفضية على الفريق الفائز بالمركز الثاني.

ومن جانبه، أعرب وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لتلك المناسبة الرائعة، كما شكر ولي العهد على حضوره ذلك الحدث الرياضي الضخم، لافتًا خلال تصريحات صحفية إلى أن الرعاية الكريمة تؤكد الدعم غير المسبوق لقطاع الرياضة في المملكة، وهو الأمر الذي يوضح قيمة وحجم قدرة القيادة الرشيدة على الاستمرار في تنمية الرياضة وتحسين البرامج والمبادرات التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد الوزير على تطلع المملكة دائمًا للتقدم إلى الأفضل والحصول على المزيد من التميز والتقدم خلال السنوات القادمة للوصول إلى العالمية في جميع المجالات.

ويقدم تهنئة للهلال والوحدة

يأتي هذا في الوقت الذي قدم فيه وزير الرياضة التهنئة إلى فريقي الهلال والوحدة بعد الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا لهم التوفيق وإظهار صورة مميزة توضح التطور الهائل الذي تشهده كرة القدم بالسعودية خلال هذه المرحلة.