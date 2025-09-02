أخبار الرياضة

أول تصريحات من وليد صلاح الدين بعد تولية منصب مدير الكرة فى الاهلى

أحمد المدبولي

أعرب وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتوليه المنصب داخل القلعة الحمراء، مؤكداً أن الخطوة جاءت في التوقيت المناسب بالنسبة له.

 

وقال وليد في تصريحات عبر قناة “أون سبورت” مع الإعلامي سيف زاهر، إنه يوجه الشكر لإدارة نادي زد على الفترة التي قضاها هناك.

 

وأشار إلى أنه اتفق منذ أربع سنوات على عدم الرحيل إلا إذا جاءته فرصة للعمل في الأهلي أو منتخب مصر، رغم تلقيه عروض عديدة خلال تلك الفترة.

 

وأضاف أن العمل داخل النادي الأهلي يُعد حلم لأي من أبنائه، مشدداً على أن الحديث عن الأمور المالية ليس مطروح بالنسبة له، لأن الأهلي بالنسبة له تاريخ وخير يجب أن يرده، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما لديه من خبرات لخدمة النادي.

 

واستكمل وليد تصريحاته : أن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي، وأثق أن الله اختار لي التوقيت الصحيح لهذه المهمة.

 

وأتم : الأهلي يمتلك إدارة قوية أفضل لاعبين في إفريقيا وجماهير عظيمة، ومع كل هذه المقومات لا أشعر بأي قلق، وسأعمل بكل طاقتي من أجل النجاح وتقديم إضافة للنادي.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.