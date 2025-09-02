أول تصريحات من وليد صلاح الدين بعد تولية منصب مدير الكرة فى الاهلى

أعرب وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتوليه المنصب داخل القلعة الحمراء، مؤكداً أن الخطوة جاءت في التوقيت المناسب بالنسبة له.

وقال وليد في تصريحات عبر قناة “أون سبورت” مع الإعلامي سيف زاهر، إنه يوجه الشكر لإدارة نادي زد على الفترة التي قضاها هناك.

وأشار إلى أنه اتفق منذ أربع سنوات على عدم الرحيل إلا إذا جاءته فرصة للعمل في الأهلي أو منتخب مصر، رغم تلقيه عروض عديدة خلال تلك الفترة.

وأضاف أن العمل داخل النادي الأهلي يُعد حلم لأي من أبنائه، مشدداً على أن الحديث عن الأمور المالية ليس مطروح بالنسبة له، لأن الأهلي بالنسبة له تاريخ وخير يجب أن يرده، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما لديه من خبرات لخدمة النادي.

واستكمل وليد تصريحاته : أن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي، وأثق أن الله اختار لي التوقيت الصحيح لهذه المهمة.

وأتم : الأهلي يمتلك إدارة قوية أفضل لاعبين في إفريقيا وجماهير عظيمة، ومع كل هذه المقومات لا أشعر بأي قلق، وسأعمل بكل طاقتي من أجل النجاح وتقديم إضافة للنادي.