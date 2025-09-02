أحمد شوبير يكشف كواليس تعيين وليد صلاح الدين فى منصب مدير الكرة فى الاهلى .. ويطالب

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وأكد شوبير أن القرار جاء بتواصل مباشر من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأوضح شوبير أن الخطيب أجرى اتصال هاتفي بوليد صلاح الدين، المتواجد خارج مصر، وأبلغه بالقرار وطلب منه العودة إلى القاهرة لتولي مهامه رسمياً.

وأشار فى تصريحاته إلى أن هذا المنصب كان حلم يراود وليد منذ فترة طويلة، وجاء اختياره في توقيت مناسب وبقرار صائب.

وأضاف شوبير أن إدارة الأهلي مطالبة بتوفير الحماية الكاملة لمدير الكرة الجديد من حملات الهجوم والانتقادات التي بدأت منذ الإعلان عن تعيينه، مشيراً إلى أن الدعم لا يجب أن يقتصر على وليد فقط بل يمتد لكل من يعمل داخل منظومة الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مساندة وحماية عناصر الجهاز الفني والإداري أمر ضروري لنجاحهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رحيل المدرب ريبيرو جاء نتيجة غضب الجماهير وثورتها ضده، وهو ما يبرز أهمية الدعم المستمر من النادي للعاملين به.