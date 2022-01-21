وليد شعبان: حكم مباراة مصر والسودان لم يجد صعوبة فى إدارة ديربي النيل

أكد عضو لجنة التحكيم السابق وليد شعبان أن البتسواني، حكم مباراة مصر والسودان الأخيرة، كان يدير مباراة مصر والسودان ولم يجد صعوبة في ديربي النيل.

وتغلب منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش على منافسه السوداني بعد هدف محمد عبد المنعم دون رد. وانضم منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى منافسة نيجيريا في دور الـ16.

وفي تصريح خاص قال وليد شعبان: لم يجد البتسواني جوشوا أي صعوبة في إدارة المباراة حيث لم تكن هناك منافسة شديدة على أرض الملعب مما أدى إلى عدم وجود اختبارات يمكنك من خلالها تقييم الحكم بشكل موضوعي. على الرغم من أنه يتدخل ليحذر أحيانا، وليبرز البطاقات الملونة في إحيان أخرى.

وتابع: “الملاحظة الأهم أنه تجاهل احتساب كرة اليد في الدقيقة الثامنة من المباراة ، وكان لا بد من احتسابها ، لكنه لم يكن لديه المنظور الصحيح. كما تجاهل بشكل غريب حساب ركنية لصالح منتخب الفراعنة رغم أن الموقف كان في غاية الوضوح ، ومع ذلك احتسب ركلة مرمى في الدقيقة 82 وفاجأ الجميع.