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وليد الفراج يُثير الجدل: “الأهلي المصري لم يفز على الاتحاد منذ أن كانت الكرة تُلعب بالجبس”

أحمد علي

يواصل الإعلامي السعودي وليد الفراج إثارة الجدل قبل مواجهة الأهلي المصري أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان اتحاد جدة قد حقق الفوز على نظيره أوكلاند سيتي بنتيجة 3/0، في المباراة الافتتاحية من مونديال الأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.

وتحدث وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن يا دوري”، والذي يُنقل عبر شبكة قنوات mbc السعودية، حيث قال: “أرسل لي أحدهم تلك القصاصة لإبراز خبر حول آخر فوز للأهلي على الاتحاد، الجميع في الخبر أنه يذكر أن الاتحاد أسس قبل 50 عامًا”.

وتابع: “الاتحاد أصبح الآن عُمره 96 عامًا، مما يعني أن الفوز حدث قبل 46 عامًا، أي حين كانت الكرة تُلعب بالكرة الجبس، لذلك دعونا نرى ما سيحدث في 2023”.

في سياق متصل، حقق اتحاد جدة الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بالأمس الثلاثاء، حيث نجح روماريو في تسجيل الهدف الأول للعميد في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

فيما أحرز زميله الفرنسي نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 34، وأحرز مواطنه كريم بنزيما الهدف الثالث للاتحاد الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول من المباراة.

بينما لم ينجح لاعبي الاتحاد من إضافة أهداف أخري خلال الشوط الثاني، بعدما تصدى حارس أوكلاند للمحاولات التي جاءت من قبل لاعبي النمور، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد جدة بنتيجة 3/0.

الاتحاد وأوكلاند سيتي.. تفاصيل المباراة

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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