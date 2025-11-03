أخبار الرياضة

وليد الفراج يشعل “إكس” بطريقته اللافتة للانتباه أثناء قراءة تلك التغريدة

أحمد مراد

أشعل الإعلامي وليد الفراج منصة “إكس” بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية من خلال طريقته الساخرة في قراءة تغريدة إحدى المتابعات وتدعى ”بنت نجد النصراوية”، جاء ذلك أثناء تقديمه للبرنامج الحواري «أكشن مع وليد» على شاشة إم بي سي أكشن.

وقال الفراج أثناء قراءته للتغريدة معللا طريقته الساخرة “علشان أعطي موسيقى تصويرية للتغريدة”.

وكان مضمون التغريدة التي قرأها الإعلامي السعودي تقول “كمية صياح في برنامج يا الفراج، والله صياحكم يطربنا، مره مره، والله حسستونا أن النصر فاز بالدوري، تراها ثلاث نقاط”.

وانطلقت التعليقات التي تضحك على أسلوب الفراج الساخر من مشجعة النصر، كما تضمنت بعض التعليقات تعديا بالسب على الإعلامي السعودي من مشجعين أندية منافسة للنصر.

وتصدر وليد الفراج منذ أمس قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على إكس، وهو إعلامي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويشاهد برنامجه ملايين الجماهير.

وتساءل الفراج من خلال برنامجه مع ضيوفه عن “هل سيتعرض الحكام للضغوط بعد حالة احتساب ضربة جزاء النصر يوم أمس؟”.

ليجيب بعد ذلك ضيفه «غرم العمري» ويعقب على القضية قائلا “نعم للحكم السعودي، أنا ضد ربط الحالة مع رونالدو”.

لكن الفراج لم يحافظ على صمته وأجاب إجابة استفزت الكثير من الجماهير النصراوية قائلا “سيكون السؤال.. متى سيتم احتساب ضربة جزاء للنصر؟”.

