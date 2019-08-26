وليد أزارو يوافق على الرحيل عن الأهلى معاراً بشرط وحيد ويرفض تمديد عقده

أعلن المهاجم المغربي وليد أزارو نجم هجوم النادي الأهلى موافقته على اقترح مجلس إدارة القلعة الحمراء بالرحيل عن النادي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعد تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة بشكل واضح، وإضاعة الأهداف بصورة غير مقبولة، وقد هتفت الجماهير الأهلاوية ضده فى مباراة الأهلى أمام فريق “اصلع برة” بطل جنوب السودان فى تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

ولكن اللاعب المغربي وضع شرطاً وحيداً للموافقة على الرحيل معاراً وهو أن يحصل على نفس الراتب الذى يحصل عليه الآن فى النادي الأهلى، وأنه على استعداد للإعارة لأي ناد من الأندية التى ترغب فى استعارته على أن توافق على هذا الشرط.

وقد رفض النجم المغربي وليد أزارو الموافقة على شروط القلعة الحمراء وهو تمديد عقده مع النادي الأهلى الذى سينتهى بعد موسمين لمدة موسم ثالث، وأكد بأن هذا الشرط مرفوض تماماً بالنسبة له فى الوقت الحالي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلى قد قرر الاستغناء عن خدمات اللاعب المغربي وليد أزارو وقررت رحيل اللاعب لإفساح المجال أمام مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، واللاعب وليد أزارو لم يتلق أية عروض رسمية منذ أن أعلن الأهلى قرار رحيل أزارو.

كما أن مجلس إدارة النادي الأهلى حتى الآن لم يستقر عن المهاجم الأجنبي البديل الذي سيحل محل وليد أزارو، الأمر الذى قد يؤدي إلى غلق ملف رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو حالياً وتأجيل رحيله على سبيل الإعارة لفترة الانتقالات الشتوية فى يناير 2020.

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