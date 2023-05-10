“ولاد العم في خطر” هنا موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحتضن استاد الإسماعيلية قمة كروية كلاسيكية في الكرة المصرية، وهي مباراة الزمالك وال|إسماعيلي في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، على الرغم من تراجع الفريقين هذا الموسم في النتائج والأداء، ولكن تبقى مباراة الفريقين تحظى بمتابعة كبيرة داخل وخارج مصر، بسبب شعبية الفريقين المباراة القادمة لا تقبل القسمة على أثنين، الفوز فقط هو الهدف خاصة لأصحاب الأرض والجمهور النادي الإسماعيلي بعد خسارته الأخيرة من بيراميدز 3-1 في الجولة الماضية، وأصبح الفارق بينه وبين متذيل الترتيب نادي طلائع الجيش صاحب أل 24 نقطة نقتين فقط، وأي تعثر في المباريات القامة تدخل الفريق في دوامة الهبوط.

الزمالك الذي صعد لدور أل 16 في كأس مصر بشق الأنفس، بعد الفوز على فريق بروكسي 3-2 في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، يسعى للفوز والتقدم نحو الصدارة حتى ينهي الموسم في المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، لعب الزمالك 25 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر في 6 مباريات سجل لاعبوه 37 هدف واستقبل 24 هدف، أما الإسماعيلي في المركز أل 14 برصيد 26 نقطة، من الفوز في 5 والتعادل في 11 وخسر 9 مباريات سجل 24 واستقبل 29 هدف، وفيما يلي الموعد وتاريخ مواجهات الفريقين والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري

16.00 : – الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

17.00 : – الخامسة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت كلاً من السودان/ ليبيا/ فلسطين.

19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ السعودية/ قطر/ الكويت/ البحرين/ العراق.

القنوات الناقلة

الناقل الحصري الوحيد لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر فضائياً هي قنوات أون سبورت، والمباراة منقولة عبر تردد قنوات أون تايم سبورت، ولقاء الفريقين في الجولة 27 القادمة منقول على القناة الأولى ولم يتحدد بعد معلق المباراة.

ترتيب جدول الدوري قبل المباراة

تاريخ المواجهات

قبل المباراة التاريخ في صالح الفارس الأبيض فبعد 34 مباراة حقق الزمالك الفوز في 18 مباراة، بينما فاز الدراويش في 10 مباريات وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات، أخر مباراة جمعت الفريقين كانت في الدور الأول وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للإسماعيلي.

التشكيل المتوقع للزمالك

لا يزال المدير الفني الجديد للزمالك يبحث عن أفضل تشكيله الزمالك، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كما يلي.

حراسة المرمى : – محمد صبحي.

خط الدفاع : – محمود حمدي الونش/ حسام عبد المجيد/ حمزة المثلوثي/ فتوح.

خط الوسط : – أحمد سيد زيزو/ دونجا/ سيف جعفر/ روقا.

خط الهجوم : – سيف الدين الجزيري/ سامسون.

بطاقة المباراة