“وقتك” جواد يتوج بكأس إمارة مكة المكرمة ضمن موسم الطائف

سلم صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نهار، محافظ الطائف، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، للمدرب عبدالعزيز الموسى، والخيال عادل الفريدي، اللذان نجحا في تدريب الجواد “وقتك” ليفوز بالكأس.

موسم سباقات الطائف

جاء كأس إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن السباقات التي ينظمها نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية «الموسم الخامس من موسم سباقات الطائف»، وبالتحديد الحفلين التاسع والعاشر، واللذان يأتيان ضمن روزنامة سباقات الصيف اللذان تم انطلاقهما يومي الجمعة والسبت، وشهدت السباقات منافسات شرسة بين الجياد.

وتضمن كل حفل 10 أشواط متنوعة في الدرجات والتصنيفات لأعمار الخيل العربي الأصيل والثوروبريد.

سباقات يوم السبت

وجرت السباقات يوم السبت 23 أغسطس كما يلي:

أولا: الشوط الثامن، تم تخصيصه على كأس جامعة الطائف على مسافة 1600 متر، وبجائزة مقدارها 150 ألف ريال، وفاز بالسباق الجواد “النجم الحاضر” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات بدر سعود رزيق وقيادة الخيال فواز الشمري.

ثانيا: تاسع الأشواط، تم تخصيصه لديربي الطائف على مسافة 1600 متر، وبجائزة مقدارها 400 ألف ريال، وكانت من نصيب الجواد "جدة بيتش" الذي وصل للنهاية حاملا شعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبتدريبات أحمد محمود وقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

ثالثا: عاشر الأشواط، تم تخصيصه لكأس ديربي الطائف للخيل العربي الأصيل، على مسافة 1600 متر، وبجائزة مقدارها 400 ألف ريال، واستطاع الجواد «واصب» لإسطبل صفوة العاديات تحقيق الهدف، وكان بقيادة الخيال نايف العنزي، وتدريبات عبدالعزيز موسى.