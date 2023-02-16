عاجل .. وفاة الإعلامي الرياضي محمد غندر المراسل لقنوات “أون تايم سبورت” عن عمر 52 عام

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية عبر حسابها الرسمي صباح يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 عن وفاة محمد غندر ابن محافظة بورسعيد الباسلة عن عمر يناهز 52 سنة، كما أعلنت أن غندر قد وافته المنية في الساعات الأولى من ليلة الخميس، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ظهر اليوم الخميس من مسجد الكبير المتعال بمسقط رأسه بورسعيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي.

وفاة الإعلامي محمد غندر المراسل لأون سبورت

أعلت شبكة قنوات أو تايم سبورت الرياضية المصرية عبر حسابها الرسمي منذ ساعات قليلة عن وفاة محمد غندر الإعلامي الرياضي والمراسل لشبكة قنوات أو تايم سبورت عن عمر يناهز 52 سنة، وقد نشرت قنوات أون تايم سبورت أن غندر قد توفي في مسقط رأسه بمدينة بورسعيد بعد ساعة تقريباً من منتصف ليلة الخميس 16 فبراير 2023، كما أضافت أن الجنازة سيتم تشييعها من مسجد الكبير المتعال ظهر اليوم للفقيد الرحمة ولأسرته خالص التعازي، سبحان الحي الذي لايموت.

سبب وفاة الإعلامي الرياضي محمد غندر

بعد إلان شبكة قنوات أون تايم سبورت عن وفاة مراسلها محمد غندر بعد ساعة من منتصف ليلة الخميس، أعلن الطبيب المعالج لغندر وأحد أصدقائه المقربين أن محمد غندر قد توفي بسبب توقف مفاجئ بعضلات القلب الأمر الذي أودي بحياته في وقتها، كما أضاف أن المغفور له لم يكن يشتكي من أي مرض عضوي وأنه كان يتعامل بشكل طبيعي حتى حدثت الوفاة.

نبذه مختصره عن الفقيد

يعتبر محمد غندر هو واحد من أهم واشهر المراسلين الصحفيين في مصر، حيث أنه عمل مراسلاً لقنوات أون تايم سبورت لفترة طويلة جدا، كما اهتم بالشان الرياضي البورسعيدي والمتمثل في نادي المصري، وارتبط اسم غندر بالعديد من المناسبات الرياضية عبر تبليغه وإرساله للمعلومات التي تغطي أحداث الدوري المصري لكرة القدم ومباريات دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات أون تايم كما وضحنا من قبل، كما عمل محمد مراسل لبعض القنوات الرياضية الأخرى بمدينة بورسعيد.