وفاة اللاعب الغاني في مباراة فريقه بالدوري الألباني. دوامينا لم يستمع للأطباء ومات بالسكتة القلبية

توفي اللاعب الغاني رافائيل دوامينا داخل أرض الملعب خلال مشاركته في مباراة بين فريقي إجناتيا وبارتيزاني في الدوري الألباني.

سقوط مفاجئ والوفاة بالسكتة القلبية

وسقط دوامينا البالغ من العمر 28 عاما في الدقيقة 23 من عمر المباراة، وعلى الرغم من محاولات إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

كان دوامينا يعاني من مشاكل في القلب، ولكنه رفض النصائح الطبية وأصر على الاستمرار في اللعب.

واللاعب الراحل بدأ مسيرته مع أكاديمية ريد بول سالزبورج في غانا، ثم انتقل إلى فريق ريد بول سالزبورج في النمسا ونادي زيورخ في سويسرا، وسجل 21 هدفا في 51 مباراة خلال موسم 2017-2018.



بداية تشخيص المرض منذ ست سنوات

تم تشخيص مشاكل في قلبه في عام 2017، مما أدى إلى فشل عملية انتقاله لصفوف برايتون الإنجليزي في عام 2020، وأثناء تواجد اللاعب مع نادي ليفانتي الإسباني تم تركيب جهاز مزيل رجفان القلب والأوعية الدموية، وهو نفس النوع الذي تم استخدامه للاعب كريستيان إريكسن بعد تعرضه لسكتة قلبية في عام 2021 أثناء مباراة مع منتخب بلاده، وهو الجهاز الذي يساعد الأطباء في متابعة حالة اللاعب أثناء المباريات.

لم يستطع أن يكمل في الدنمارك

في أكتوبر من نفس العام انتقل دوامينا إلى ناد فيجيل بولدكلوب في الدنمارك، ولكنه توقف عن المشاركة في المباريات بسبب ارتفاع قيم الضربات القلبية التي أظهرها الجهاز.



عاد للحياة بعد سقوطه في 2021 مغشيا عليه

عاد دوامينا للعب في النمسا مع فريق لينز في عام 2021، وخلال إحدى المباريات سقط مغشيا عليه على أرض الملعب، ولكن جهاز مزيل الرجفان ساعده على العودة للحياة، تم إيقاف المباراة وانتهت مسيرته مع فريق لينز حينها.

القرار الأخير والنهاية الحزينة

مع بداية عام 2023 قرر دوامينا الانضمام إلى فريق إجناتيا في ألبانيا لمواصلة مسيرته، حيث سجل 20 هدفا في 28 مباراة وساهم في وضع فريقه في صدارة الترتيب بالدوري الألباني في الموسم الحالي.

وفي نهاية مأساوية توفي دوامينا في أرض الملعب خلال مواجهة بارتيزاني المنافس المباشر بعد سقوطه على الأرض.