وفاة رئيس نادي النصر السعودي

في يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر السعودي، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

والدكتور عمرو عبد الحق هو عضو مجلس إدارة نادي النصر منذ عام 2019، وشغل منصب رئيس النادي منذ عام 2022.

كما نعى العديد من الشخصيات الرياضية في السعودية، الدكتور عمرو عبد الحق، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقالت سحر عبد الحق، شقيقة الدكتور عمرو عبد الحق، في نعيٍ نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وداعًا يا عمرو، رحلت وتركت في قلوبنا حزنًا عميقًا، وستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا”.