وفاة بطل مسابقة مستر اولمبيا لكمال الأجسام اليوم بسبب أزمة قلبية مفاجئة

توفي لاعب كمال الأجسام وبطل مسابقة مستر أولمبيا لعام 2018 شون رودن اليوم بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 46 عاماً، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة اللاعب الجامايكي اليوم بعدما نشره قبل أيام على حسابه الرسمي في موقع انستجرام.

أفادت مصادر نقلاً عن كريس أسيتو مدرب اللاعب الجامايكي شون رودن بأن الأخير قد فارق الحياة اليوم عن عمر 46 عاماً بسبب تعرضه لأزمة قلبية قبل عدة أيام، وأثار خبر وفاة الأخير الحزن في أوساط محبيه ومتابعيه حيث قال الكثير من متابعي اللاعب على تويتر وإنستغرام بأنه قد تنبأ بأمر وفاته بسبب ما نشره قبل أيام على انستغرام، ونشر شون رودن في انستغرام صورة يعبر فيها عن حاجته للتحلي بالصبر في الأيام القادمة، ولم يكشف شون عن طبيعة الحالة التي يمر بها لكنه كان قد نشر الصورة تلك قبل ثلاثة أيام من اليوم لذلك اصر البعض على أن رودن قد تكهن بوفاته.

ويذكر بأن شون رودن يعد أحد أشهر وأقوى لاعبي رياضة كمال الأجسام ويشتهر بعضلاته المفتولة وجسده الرياضي الذي أهله للفوز ببطولة مستر أولمبيا عام 2018 بعد منافسة شرسة مع بعض اللاعبين الآخرين، ونال رودن بعض الجوائز الفخرية ووصل الى مراتب عالية في مسابقات كمال الأجسام قبل تتويجه ببطولة مستر أولمبيا عام 2018، ومن الأمور التي يبدو بأنها قد ساهمت في تفاقم أزمة شون رودن الصحية هي ادمانه للكحول حيث أنه لم يخفِ ذلك عن الإعلام.