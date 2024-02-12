وصدقت نبوءة أبو تريكة.. كوت ديفوار تعود من الموت وتحصد كأس أمم أفريقيا

نجح منتخب كوت ديفوار في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية 2023، التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، بعد فوزه الثمين 2-1 على نيجيريا، مساء اليوم الأحد.

وكان النجم المصري محمد أبو تريكة، قد توقع حصول المنتخب الإيفواري على اللقب القاري.

وقال أبو تريكة “أنا أراهن على سيناريو الشيطان بفوز فريق عائد من الموت وهو منتخب كوت ديفوار على حامل اللقب وهو السنغال”.

وأضاف “منتخب كوت ديفوار مات في مباراة غينيا الإستوائية، والتي خسر فيها أصحاب الأرض برباعية دون رد”.

ولم يتوقع أكثر المتفائلين في كوت ديفوار، أن يتمكن منتخب بلادهم من حصد اللقب، بعدما كان قريبا من توديع البطولة من الدور الأول.

وحصد منتخب كوت ديفوار 3 نقاط خلال دور المجموعات، وصعد كأفضل ثوالث إلى ثمن النهائي.

واصطدم المنتخب الإيفواري بالسنغال حاملة اللقب، لكنه نجح في تجاوز أسود التيرانجا بفضل ركلات الترجيح.

وفي دور الثمانية، كان منتخب كوت ديفوار قريبا من الخسارة أمام مالي، لكنه تعادل في الوقت القاتل، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي نجح أصحاب الأرض خلاله في تسجيل هدف الفوز.

وفي نصف النهائي، خاص منتخب كوت ديفوار، مواجهة سهلة نسبيا أمام الكونغو الديمقراطية، وفاز بهدف دون رد، ليصطدم بنسور نيجيريا في النهائي.