وسعد اللذيذ نائب الرئيس.. مجلس رابطة الدوري السعودي يعين مغربل رئيس تنفيذي

أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد الموافق 28 يناير، عن تعيين عمر بن عماد مغربل رئيسا تنفيذيا للرابطة، فيما قدم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لسعد اللذيذ على الجهود التي قدمها طيلة تواجده بمنصب الرئيس التنفيذي، والذي سيواصل مهامه كما هو في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بجانب إشرافه على برنامج استقطاب اللاعبين المحترفين إلى دوري روشن.

🚨 | رسمياً : تعيين الاستاذ "عمر مغربل" رئيسًا تنفيذيًا لرابطة الدوري بدلًا من الاستاذ "سعد اللذيذ" pic.twitter.com/eT08A1IjMX — المدرج (@A1modrj) January 28, 2024