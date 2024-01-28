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وسعد اللذيذ نائب الرئيس.. مجلس رابطة الدوري السعودي يعين مغربل رئيس تنفيذي

أحمد مراد

أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد الموافق 28 يناير، عن تعيين عمر بن عماد مغربل رئيسا تنفيذيا للرابطة، فيما قدم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لسعد اللذيذ على الجهود التي قدمها طيلة تواجده بمنصب الرئيس التنفيذي، والذي سيواصل مهامه كما هو في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بجانب إشرافه على برنامج استقطاب اللاعبين المحترفين إلى دوري روشن.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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