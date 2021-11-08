وست هام يونايتد يهزم ليفربول

أطاح نادي وست هام يونايتد بنادي ليفربول الإنجليزي ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في مبارة أقيمت بملعب وست هام يونايتد وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين وحضور جماهيري كبير.

نادي ليفربول دخل المبارة وعينه على النقاط الثلاث من أجل الوصافة خاصة بعد تعثر نادي تشيلسي أمام بيرنلي بهدف لهدف وفوز مانشستر سيتي أمام اليونايتد بهدفين لصفر، من جهته وست هام دخل المبارة وعينه على التوب ثري والمركز الثالث لأول مرة في تاريخه، بداية المبارة شهدت ندية كبيرة وإستحواذ للكرة لأشبال دفيد مويس بقيادة أنتونيو وسعيد بن رحمة الذي كان السم القاتل لدفاعات ليفربول وبعد بضع دقائق وبضبط في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول تمكن فريق المطارق من إفتتاح باب التسجيل بعد ركنية مخادعة بعد خطأ من الحارس اليسون بيكر، وقبل نهاية المبارة بأربعة دقائق تمكن اليكساندر أرلوند من تعديل النتيجة لفريق ليفربول الإنجليزي بضربة حرة مباشرة أقل ما يقال عنها أنها رائعة على طريقة الأسطورة الأرجنتيني ديجو أرماندو مارادونا.

في الشوط الثاني دخل نادي وست هام بنفس الطريقة التي لعب بها في الشوط الأول وبجرأة تكتيكية وسرعة هجومية ونضج تكتيكي ندي من دفيد مويس الذي تمكن من تعطيل قطار ليفربول وخطط أحسن مدرب في العالم حاليا يورغن كلوب، وست هام يونايتد سيطر بطول والعرض على منتصف الملعب وفي الدقيقة 67 تمكن بابلو فارنال من إضافة الهدف الثاني لنادي وست هام يونايتد والهدف الأول له في المبارة وبعدها بثمانية دقائق وبضبط في الدقيقة أربعة وسبعين تمكن المدافع كورت زوما من إضافة الهدف الثالث للنادي والأول له في المبارة برأسية محكمة عن طريق ركنية من جارود باون الذي قدم مبارة في القمة وتمريرتين حاسمتين ،نقطة الضعف في هذه المبارة كان حارس مرمى نادي ليفربول اليسون بيكر الذي تلقى هدفين بطريقة ساذجة، يورغن كلوب قام بإدخال كل من تياجو الكانترا وديفوك اوريجي في مكان البرتغالي ديجو جوتا الذي كان غائب اليوم هو والنجم المصري محمد صالح، في الدقيقة الواحدة والثمانون تمكن البديل ديفوك اوريجي من إضافة الهدف الثاني لنادي ليفربول و تقليص النتيجة، وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل ضيع السينغالي ساديو ماني هدف التعديل برأسية ضيعت المرمى بسنتيمترات قليلة وبهذا الإنتصار يقفز وست هام يونايتد إلى المركز الثالث بثلاثة وعشرين نقطة خلف كل من نادي تشيلسي الإنجليزي بستة وعشرين نقطة ومانشستر سيتي بثلاث وعشرين نقطة، نادي وست هام يونايتد لم يفز على نادي ليفربول منذ سنة 2015، أما نادي ليفربول بهذا الإنهزام يصبح في المرتبة الرابعة بإثنان وعشرين نقطة وتتوقف نتائجه الإيجابية بسلسلة بلغت عشرون مبارة بدون هزيمة منذ مارس الماضي.