وزير الرياضة يتواصل مع أبوريدة لاحتواء أزمة تصريحات مسئولى المنتخبات

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفيًا بـ هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلاله على ضرورة احتواء أي خلافات بين مسؤولي المنتخبات الوطنية والإعلام.

شدد الوزير على أن أي خلافات قد تؤثر سلبًا على مسيرة المنتخبات، خاصةً في ظل مشاركة المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

و ثمن صبحي بيان أبو ريدة الذي دعا فيه إلى الاستقرار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام به خلال هذه المرحلة الهامة.

وجه الوزير بضرورة تطبيق الكود المؤسسي ومدونة السلوك الأخلاقي للتصدي لأي خروج عن النص، مؤكدًا أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة لتحقيق استقرار المنتخبات.

وكانت خلافات قد اندلعت مؤخرا عقب تصريحات لـ عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني تم تفسيرها على أنها ضد مدرب منتخب مصر الاول حسام حسن.

وتداخل الإعلامي أحمد شوبير في الأزمة، مما شهد صراع على الساعة بين ،أحمد حسن وعصام الحضري من ناحية، وشوبير حسام حسن من ناحية أخرى