أخبار الرياضة

وزير الرياضة يتواصل مع أبوريدة لاحتواء أزمة تصريحات مسئولى المنتخبات

أحمد المدبولي

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفيًا بـ هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلاله على ضرورة احتواء أي خلافات بين مسؤولي المنتخبات الوطنية والإعلام.

وزير الرياضة يتواصل مع أبوريدة لاحتواء أزمة تصريحات مسئولى المنتخبات

شدد الوزير على أن أي خلافات قد تؤثر سلبًا على مسيرة المنتخبات، خاصةً في ظل مشاركة المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

و ثمن صبحي بيان أبو ريدة الذي دعا فيه إلى الاستقرار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام به خلال هذه المرحلة الهامة.

وجه الوزير بضرورة تطبيق الكود المؤسسي ومدونة السلوك الأخلاقي للتصدي لأي خروج عن النص، مؤكدًا أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة لتحقيق استقرار المنتخبات.

وكانت خلافات قد اندلعت مؤخرا عقب تصريحات لـ عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني تم تفسيرها على أنها ضد مدرب منتخب مصر الاول حسام حسن.

وتداخل الإعلامي أحمد شوبير في الأزمة، مما شهد صراع على الساعة بين ،أحمد حسن وعصام الحضري من ناحية، وشوبير حسام حسن من ناحية أخرى

 

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.