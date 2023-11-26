أخبار الرياضة

وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي يمنح فريق الخليج لكرة اليد مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بعد تأهله لنهائي البطولة الآسيوية الـ26

منير محمد علي

أصدر وزير الرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتقديم مكافأة مالية لفريق الخليج لكرة اليد بقيمة 100 ألف ريال لكل لاعب، تقديراً لتأهل الفريق إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية في كرة اليد.

تألقت فرقة الخليج لكرة اليد في المنافسات القارية، حيث تمكنت من تحقيق إنجاز كبير بالتأهل إلى المباراة النهائية في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية، تعد هذه البطولة من أبرز البطولات القارية في رياضة كرة اليد، حيث تشارك فيها أندية من مختلف الدول الآسيوية.

جاء قرار وزير الرياضة بمنح المكافأة المالية للاعبي فريق الخليج كتقدير لجهودهم وأدائهم المتميز في المنافسات، وقد أعرب سموه عن فخره وتقديره لأداء الفريق عبر حسابه الشخصي في تويتر، حيث هنأ اللاعبين على تحقيقهم هذا الإنجاز المهم، وتمنى لهم التوفيق في المباراة النهائية، وجاء في تغريدته: “أبطال وفالكم الكأس بإذن الله”.

تعقد البطولة الآسيوية الـ26 للأندية في كرة اليد سنوياً، وتشهد منافسة قوية بين الأندية الآسيوية المشاركة، وتعتبر هذه المكافأة بمثابة تكريم لإنجاز فريق الخليج وتعزيز لحافز اللاعبين ودعمهم في تحقيق النجاح في المباراة النهائية.

من المتوقع أن تكون هذه المكافأة حافزاً قوياً للاعبي فريق الخليج لتحقيق الانتصار في المباراة النهائية والتتويج بلقب البطولة الآسيوية، ستعزز هذه المكافأة روح الفريق وتعزيز التركيز والتفاني في الأداء، بالإضافة إلى تعزيز الروح الجماعية والتعاون بين اللاعبين، وبهذا التكريم، يتم تحفيز الفريق لتقديم أفضل أداء له في المباراة النهائية وتحقيق الفوز الذي سيكون له تأثير كبير على سمعة النادي وتاريخه في رياضة كرة اليد.

فريق الخليج يواجه تحدياً كبيراً في المباراة النهائية أمام فريق قوي ومنافس محترف، ومع ذلك، فإن التحفيز القوي والدعم المالي الذي أبداه وزير الرياضة سيعزز فرص الفريق لتحقيق النجاح وتحقيق اللقب الآسيوي المرموق.

بالإضافة إلى المكافأة المالية، يتمنى وزير الرياضة أن يكون هذا الإنجاز حافزاً للرياضة السعودية بشكل عام ولرياضة كرة اليد بشكل خاص، ويعكس هذا الدعم القوي التزام المملكة بتطوير الرياضة وتشجيع المواهب الرياضية، ويعزز مكانة السعودية كقوة رياضية متميزة في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

باختصار، يعتبر تكريم وزير الرياضة لفريق الخليج لكرة اليد بمكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بعد تأهلهم لنهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية تعبيراً عن الاعتراف بجهود الفريق وتشجيعاً لهم لتحقيق النجاح في المباراة النهائية وتحقيق اللقب المرموق، هذا الدعم يعزز الروح القتالية والتفاني للاعبين ويعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير الرياضة وتعزيز مكانتها في المجال الرياضي العالمي.


قد يهمك:

عن الكاتب:
منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

أؤمن بأهمية الاطلاع على كل جديد، فأعتبر العلم والمعرفة قوتي الدافعة، أهوى الكتابة في البحث العلمي والكشف عن أسرار العالم من حولي، أسعى جاهداً لتبسيط المفاهيم العلمية ونشر المعرفة القيمة للجميع.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.