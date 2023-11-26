وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي يمنح فريق الخليج لكرة اليد مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بعد تأهله لنهائي البطولة الآسيوية الـ26

أصدر وزير الرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتقديم مكافأة مالية لفريق الخليج لكرة اليد بقيمة 100 ألف ريال لكل لاعب، تقديراً لتأهل الفريق إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية في كرة اليد.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجِّه بتقديم مكافأة مالية، قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الخليج لكرة اليد، بعد تأهلهم لنهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية. — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 26, 2023

تألقت فرقة الخليج لكرة اليد في المنافسات القارية، حيث تمكنت من تحقيق إنجاز كبير بالتأهل إلى المباراة النهائية في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية، تعد هذه البطولة من أبرز البطولات القارية في رياضة كرة اليد، حيث تشارك فيها أندية من مختلف الدول الآسيوية.

جاء قرار وزير الرياضة بمنح المكافأة المالية للاعبي فريق الخليج كتقدير لجهودهم وأدائهم المتميز في المنافسات، وقد أعرب سموه عن فخره وتقديره لأداء الفريق عبر حسابه الشخصي في تويتر، حيث هنأ اللاعبين على تحقيقهم هذا الإنجاز المهم، وتمنى لهم التوفيق في المباراة النهائية، وجاء في تغريدته: “أبطال وفالكم الكأس بإذن الله”.

ألف مبروك لممثل الوطن نادي الخليج تأهله إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ 26 للأندية لكرة اليد 🇸🇦

أبطال وفالكم الكأس بإذن الله 👏🏻 pic.twitter.com/AB5v7oXum5 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 26, 2023

تعقد البطولة الآسيوية الـ26 للأندية في كرة اليد سنوياً، وتشهد منافسة قوية بين الأندية الآسيوية المشاركة، وتعتبر هذه المكافأة بمثابة تكريم لإنجاز فريق الخليج وتعزيز لحافز اللاعبين ودعمهم في تحقيق النجاح في المباراة النهائية.

من المتوقع أن تكون هذه المكافأة حافزاً قوياً للاعبي فريق الخليج لتحقيق الانتصار في المباراة النهائية والتتويج بلقب البطولة الآسيوية، ستعزز هذه المكافأة روح الفريق وتعزيز التركيز والتفاني في الأداء، بالإضافة إلى تعزيز الروح الجماعية والتعاون بين اللاعبين، وبهذا التكريم، يتم تحفيز الفريق لتقديم أفضل أداء له في المباراة النهائية وتحقيق الفوز الذي سيكون له تأثير كبير على سمعة النادي وتاريخه في رياضة كرة اليد.

سمو وزير الرياضة @mosgovsa الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل @AbdulazizTF يوجِّه بتقديم مكافأة مالية، قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الخليج لكرة اليد، بعد تأهلهم لنهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية.@Khaleejclub @emara_sharqia pic.twitter.com/gqRx2jAT7D — محمد التركي (@alturki_79) November 26, 2023

فريق الخليج يواجه تحدياً كبيراً في المباراة النهائية أمام فريق قوي ومنافس محترف، ومع ذلك، فإن التحفيز القوي والدعم المالي الذي أبداه وزير الرياضة سيعزز فرص الفريق لتحقيق النجاح وتحقيق اللقب الآسيوي المرموق.

بالإضافة إلى المكافأة المالية، يتمنى وزير الرياضة أن يكون هذا الإنجاز حافزاً للرياضة السعودية بشكل عام ولرياضة كرة اليد بشكل خاص، ويعكس هذا الدعم القوي التزام المملكة بتطوير الرياضة وتشجيع المواهب الرياضية، ويعزز مكانة السعودية كقوة رياضية متميزة في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

باختصار، يعتبر تكريم وزير الرياضة لفريق الخليج لكرة اليد بمكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بعد تأهلهم لنهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية تعبيراً عن الاعتراف بجهود الفريق وتشجيعاً لهم لتحقيق النجاح في المباراة النهائية وتحقيق اللقب المرموق، هذا الدعم يعزز الروح القتالية والتفاني للاعبين ويعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير الرياضة وتعزيز مكانتها في المجال الرياضي العالمي.