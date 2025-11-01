وزير الإعلام الكويتي يفتتح البطولة الآسيوية للرماية بمشاركة 17 منتخبا ودعيج يؤكد على استعداد الكويت لأولمبياد لوس أنجلوس

افتتح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عبدالرحمن المطيري، أمس الجمعة، بطولة الكويت الآسيوية للرماية، والتي يشارك فيها 17 دولة، وتنطلق منافساتها بمجمع الميادين (صباح الأحمد للرماية)، ابتداءً من لحظة الافتتاح وحتى 8 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أنه يتمنى لجميع المنتخبات المشاركة النجاح والتوفيق.

وانطلق حفل الافتتاح، أمس الجمعة، بحضور كلا من: رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الإيطالي لوتشيانو روسي، ورئيس الاتحاد الآسيوي للرماية ، الشيخ سلمان حمود الصباح، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة، المهندس دعيج العتيبي، بالإضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة، وأعضاء الاتحاد الكويتي للعبة، وجماهير اللعبة من كل مكان لتشجيع المنتخبات المشاركة.

وخلال كلمته بمناسبة الافتتاح، ثمن رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، الشيخ سلمان الصباح، الرعاية الكريمة لقيادة الكويت السياسية الحكيمة للاتحاد القاري، والتي تمثلت في احتضان الكويت لمقر الاتحاد منذ 21 عاما، وأثنى على وزير الإعلام الكويتي، عبدالرحمن المطيري، والهيئة العامة للرياضة، على الدعم المخلص لهذه البطولة الكبيرة.

رياضة الرماية الآسيوية والكويتية (قوة كبيرة)

وبدوره، فقد قال رئيس الاتحاد الدولي للعبة، لوتشيانو روسي، أن رياضة الرماية الآسيوية والكويتية أصبحت قوة كبيرة في اللعبة تحت قيادة الشيخ سلمان الحمود الصباح، والمهندس دعيج العتيبي، مؤكدا أن فوز الكويت بالميداليات الأولمبية والقارية والعالمية، هو نتاج مجهود مضني بذله الاتحاد الكويتي للرماية.

كما عبر روسي عن شكره وامتنانه لدولة الكويت وشعبها (أرض الصداقة والسلام) على استضافتها للبطولة والوفود المشاركة، وأكد أنه لن ينسى أبدا جهود الكويت من أجل إحلال السلام.

الرماية الكويتية قدمت أبطالا عالميين

ومن جهته، فقد صرح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، دعيج العتيبي في كلمته أثناء حفل الافتتاح بأن رياضة الرماية الكويتية حققت إنجازات متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، فقد قدمت أبطالا عالميين ووأولمبيين، رفعوا اسم وطنهم الكويت عاليا في مختلف المحافل والبطولات العالمية.

ونوه العتيبي إلى أن اتحاد الرماية الكويتي يستعد بشكل متواصل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، متمنيا أن تكون الكويت في الصدارة وتحقيق أكبر عدد ممكن من بطاقات التأهل.

واختتم العتيبي كلمته بتوجيه الشكر لوزير الإعلام الكويتي لرعايته ودعمه الكبير للرماية الكويتية، وشكر أيضا رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الإيطالي لوتشيانو روسي على التعاون المثمر مع الاتحادات القارية وخاصة الاتحاد الكويتي.