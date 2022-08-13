ودياً … الهلال السعودي يضرب نوتنجهام الإنجليزي 6-1

حقق نادي الهلال السعودي فوزاً عريضاً على نادي نوتجها فورست الإنجليزي، حيث انتهت المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة بنتيجة 6-1.

ويقيم الهلال معسكر تحضيري في برمنجهام بلندن تحضيراً للموسم الجديد من الدوري السعودي لكرة القدم.

ودخل الفريق السعودي مباراته الودية بتشكيلة مكونة من ” عبد الله المعيوف، ناصر الدوسري، علي آل بليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد، كويلار، أندريه كاريلو، ماثيوس بيريرا، سالم الدوسري، موسى ماريجا و لوسيانو فييتو”.

أهداف الهلال

وافتتح النادي الإنجليزي نوتنجهام التسجيل في الدقيقة 15 قبل أن يرد عليه الهلال السعودي بثلاثة أهداف عن طريق لاعبيه، موسى ماريجا وفييتو وسالم الدوسري في الدقائق 36 و43 و45+1 على الترتيب.

وعاد سالم الدوسري مسجلاً هدفه الثاني والرابع للزعيم في المباراة عند حلول الدقيقة 47 ثم أحرز أيضاً ماريجا هدفه الثاني في المباراة والخامس لفريقه عند الدقيقة 55، واختتم عبدالله رديف السداسية في الدقيقة 66.

ويشار إلى أن الهلال سبق له أن هزم نادي ألميريا الإسباني بنتيجة 2-1 في مباراةٍ ودية أخرى استعداداً للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يفتتح الزعيم مشواره في الدوري السعودي لموسم 2022-2023، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري أمام نادي الخليج.

والجدير بالذكر أن نادي نوتنجهام، صعد إلى دوري الأضواء الإنجليزي هذا الموسم، ولكنه بدأ مشواره في بريميرليج بالخسارة من نادي نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.