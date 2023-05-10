والد ميسي يتحدث عن قرار نجله بالتوقيع لأي نادٍ بنهاية الموسم

خورخي ميسي، هو والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، نجم نادي باريس سان جيرمان، نفى بدوره الأخبار التي انتشرت بشأن اتفاق نجله مع أي فريق جديد، مشيراً أنه أجل حسم مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن عقد النجم الأرجنتيني ميسي ينتهي الصيف المقبل مع باريس سان جيرمان، وانضم للفريق الفرنسي عام 2021م في صفقة انتقال حرة من برشلونة.

ووفق ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية AFP، فإن النجم الأرجنتيني سيلعب الموسم القادم في المملكة العربية السعودية، إذ نقلت عن مصادر لم تذكر اسمها: “إن صفقة ميسي تمت حيث سيلعب الموسم القادم في السعودية، بدون الإشرة للنادي السعودي الذي سيشارك معه”.

ورد وكيل أعمال ووالد ميسي على الأخبار التي تم تداولها بشكل كبير، في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” انستقرام”، أوضح فيه أن تلك الأخبار غير صحيحة وأن ابنه لم يتفق مع أي نادٍ سواء كان سعودي أو غيره.

بيان والد ميسي على الانستقرام

حيث قال والد النجم الأرجنتيني : ” لا يوجد شيء مطلقاً ولا يوجد اتفاق حتى اللحظة مع أي نادٍ، ولن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى ينتهي عقد ميسي بشكل كامل مع باريس”.

وأضاف:” هناك شائعات، ويستخدم الكثير اسم ليونيل للشهرة، وليس هناك أي حديث مع أي شخص لا رسمياً ولا شفوياً، ولن يكون هناك شيء قبل انتهاء الموسم الجاري.”.