والد ميسي.. جميع الأخبار المتداولة حول توقيع ليونيل كاذبة

نفى جورجي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صحة ما يتم تداوله حول توصل نجله لأي اتفاق مع أي فريق أو جهة بشأن مستقبله الكروي، سواء بشكل رسمي أو شفهي. وأكد جورجي ميسي أنهم لم يتخذوا أي قرار حتى الآن، وأنهم سينتظرون حتى نهاية الموسم الكروي الجاري لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

ردًا على ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، التي أكدت بشكل حاسم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيلعب في السعودية الموسم المقبل، أكدت مصادر مقربة من اللاعب بأن هذه المزاعم ليست لها أي أساس من الصحة، وأشارت المصادر إلى أن ميسي لم يتلق أي عرضٍ رسمي من السعودية، وأنه لا يفكر في الرحيل عن ناديه الحالي، ما لم يتغير الوضع بشكل جذري ومفاجئ.

نشر جورجي ميسي، تدوينة على حسابه الرسمي في تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أكد فيها أنه لا صحة لأي اتفاق مع أي فريقٍ بشأن الموسم المقبل، وأن القرار النهائي بشأن مستقبل نجله سيتم اتخاذه في نهاية الموسم الحالي فقط.

وأضاف: “لم يتم التوقيع على أي شيء أو الاتفاق عليه أو الاتفاق عليه شفهياً، وجميع الأخبار المتداولة حاليا كاذبة، وإنها قلة تقدير واحترام بالنسبة لنا”.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” في وقت سابق، بأنها قريبة من مفاوضات جميع الأطراف المعنية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيلعب في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل.

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرتبط حاليًا بعقدٍ رسمي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى نهاية الموسم الحالي. ووفقًا لقوانين كرة القدم، يحق لميسي التوقيع مع أي فريقٍ آخر بشكلٍ مباشر وقانوني بعد انتهاء عقده الحالي، وذلك دون الحاجة إلى دفع أي تعويضٍ ماليٍ لنادي باريس سان جيرمان.