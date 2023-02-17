والدة كريستيانو رونالدو تشهد فوزه في مباراة النصر والتعاون من المدرجات اليوم | صور

واجه نادي النصر السعودي بقيادة العالمي كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، نظيره نادي التعاون السعودي مساء اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز نادي النصر السعودي بقيادة الدون على نادي التعاون بهدفين لهدف ومرر رونالدو الهدفين، والوصول للنقطة ٤٠ متعادلاً مع نادي الاتحاد ولكن النصر في القمة بفارق أهداف.

وكانت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشاهد المباراة من المدرجات في ملعب مرسول بارك، وشاهدت تمريرات الدون وصنع أهدافه مع الفريق السعودي.

ودائما ينسب الدون الفضل لوالدته في وصوله للعالمية ليصبح من أفضل اللاعبين على مر تاريخ كرة القدم حول العالم، ولعبه في أكبر الأندية وتحقيق بطولات عالمية.