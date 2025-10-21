وائل جمعة صخرة الدفاع التي لا تُكسر

حين يُذكر تاريخ النادي الأهلي ويُروى سجل إنجازاته المحلية والقارية لا يمكن أن يغيب اسم وائل جمعة فهو ليس مجرد لاعب مر على جدران القلعة الحمراء بل هو أحد أعمدتها الصلبة ورمز من رموز الانتماء والتفاني في خدمة الشعار الذي لم يتخل عنه يوما حتى بعد أن طوى الزمان صفحة الملاعب

وائل جمعة المولود في محافظة الغربية لم يكن محاطا بالأضواء منذ صغره ولم يلمع اسمه في مراحل الناشئين مثل غيره من النجوم الذين تربوا في كنف الأندية الكبرى بل كانت بدايته الحقيقية متأخرة نسبيا حين لعب لنادي غزل المحلة وهناك بدأت الموهبة تُعلن عن نفسها بقوة المدافع الشاب الذي يمتاز بالقوة البدنية والروح العالية والصرامة الدفاعية لفت الأنظار بسرعة وفرض اسمه كواحد من أقوى المدافعين في الدوري المصري

جاء انتقاله إلى النادي الأهلي في بداية الألفية ليكون نقطة التحول الكبرى في مسيرته ومنذ اللحظة الأولى لارتدائه القميص الأحمر أدرك جمهور الأهلي أن الفريق كسب مدافعا من طراز خاص لاعبا لا يعرف التهاون ولا يرضى بالخسارة ولا يكل ولا يمل من القتال حتى آخر ثانية في المباراة

كان وائل جمعة أشبه بجدار فولاذي في خط الدفاع حائط صد لا يُخترق وقائد صامت يلعب برجولة وشراسة لكنه أيضا بعقلانية وخبرة جمع بين القوة والانضباط فصار وجوده في الخط الخلفي بمثابة أمان للفريق ومدربه وجماهيره ولعب بجانب عشرات المدافعين على مر السنوات لكنه ظل الثابت الوحيد في المعادلة الدفاعية

خلال مسيرته مع الأهلي حقق جمعة كل ما يمكن أن يحلم به لاعب في عالم كرة القدم فاز بعدد غير مسبوق من البطولات على المستوى المحلي فحصد الدوري المصري عدة مرات ورفع كأس مصر وكأس السوبر وكان جزءا من الجيل الذهبي الذي أعاد الهيبة للأهلي على الساحة الإفريقية ففاز بدوري أبطال إفريقيا في أكثر من مناسبة وكانت له بصمات واضحة في كل بطولة لعبها

ليس الإنجاز وحده ما صنع قيمة وائل جمعة بل شخصيته الصلبة أيضا فقد كان مثالا للانضباط داخل الملعب وخارجه لا يفتعل المشاكل ولا يبحث عن الأضواء لكنه دائما حاضر في اللحظات الصعبة يقاتل من أجل زملائه يحفزهم يصرخ أحيانا لكنه لا يخذل أحدا

مع منتخب مصر لم يكن جمعة أقل تأثيرا فقد كان عنصرا أساسيا في الثلاثية التاريخية للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية في ألفين وستة وألفين وثمانية وألفين وعشرة تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وكان صمام الأمان في كل هذه البطولات يراقب ويغلق المساحات ويتدخل في التوقيت المناسب دون تهور أو تردد

أمام أقوى المهاجمين في القارة كانت صلابة وائل جمعة تظهر بأفضل صورة لم يكن سريعا لكنه كان ذكي التمركز لا يحتاج للركض لأنه يعرف إلى أين سيتجه المهاجم فيسبق بخطوة ويرتكن إلى خبرته الطويلة في قراءة الملعب

رغم كل النجاحات ظل جمعة بعيدا عن الغرور قريبا من الناس لم يتغير بعد الشهرة ولم يتراجع أداؤه رغم التقدم في العمر ظل حتى آخر يوم في مسيرته يقدم نفس الأداء القتالي وكأنه يلعب أول مباراة في حياته

بعد اعتزاله لم يغادر وائل جمعة محيط اللعبة فخاض تجربة العمل الإداري ثم التحليل الفني لكنه لم يسع يوما لاحتلال المشهد كما يفعل البعض بل ظل محافظا على هيبته وصورته الجادة التي احترمها الجميع

وائل جمعة لم يكن مجرد مدافع جيد بل كان نموذجا في الالتزام والانتماء والرجولة في الملعب لاعبا تشعر بالأمان حين يكون في خط الدفاع قائدا لم يضع شارة الكابتن على ذراعه في أغلب الأحيان لكنه حملها في أدائه وتاريخه وسيرته

الحديث عن وائل جمعة لا ينتهي لأنه يمثل نوعا نادرا من اللاعبين الذين لا يتكررون في كل جيل لاعبا بنى مجده بصمت وكتب اسمه في كتاب البطولات بعرق وتضحيات لا تُحصى وجماهير الأهلي لن تنسى يوما صخرة الدفاع التي حمت مرماها لسنوات طويلة ووقفت سدا منيعا أمام كل من حاول إسقاط القلعة الحمراء

ولأن التاريخ لا ينسى فإن اسم وائل جمعة سيظل محفورا في الذاكرة كواحد من أعظم من ارتدوا القميص الأحمر وأحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية لا بالكلام ولا بالشهادات بل بالأرقام والبطولات والاحترام الذي فرضه على الجميع