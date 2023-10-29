“هُنا” موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الهلال والحزم بكأس الملك 2023-2024 عبر Blu store

يفتح ملعب الملك فهد الدولي أبوابه، لاستضافة مباراة من أهم المباريات الشعبية في المملكة العربية السعودية، بين نادي الهلال السعودي ونظيره الحزم، مساء غدا الأثنين الموافق 30-10-2023، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2023-2024.

الهلال والحزم

يسعى نادي الهلال السعودي في لقاءه أمام الحزم لمواصلة النتائج الايجابية في المباريات الأخيرة، حيث يحتل الزعيم صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، حيث استطاع الهلال الوصول إلى دور 16 من بطولة الكأس بعد التغلب على نادي الجبلين بهدف نظيف.

بينما يأمل الحزم، الذي يحتل المركز قبل الأخير في بطولة دوري روشن السعودي، في تحقيق مفاجأة كبيرة أمام الهلال، واقصاءه من البطولة، ووصل نادي الحزم إلى دور 16 من البطولة بعد الفوز على العربي بنتيجة 3-1.

طريقة حجز التذاكر عبر بلو ستور

يُمكن لعشاق الكرة السعودية حجز تذاكر مباراة الهلال والحزم بكأس الملك 2023-2024 عبر “Blu store” عن طريق الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق “Blu store” على هاتفك الذكي.

ثم أدخل بياناتك الشخصية وقم بإنشاء حساب.

بعد ذلك اختر المباراة من قائمة المباريات المتاحة.

حدد عدد التذاكر التي تريدها، والفئة المناسبة لك.

اختر مقعدك في المدرجات.

ادفع المبلغ المطلوب.

قم بطباعة التذكرة أو حفظها على هاتفك الذكي.

موعد مباراة الهلال والحزم بكأس الملك

ينتظر عشاق نادي الهلال والحزم، المباراة التي تجمع الفريقين في دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024، والتي من المقرر أن تنطلق صافرة بدايتها، غدا الإثنين الموافق 30-10-2023، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد.