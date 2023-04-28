“هُنا” رابط حجز تذاكر مباراة الشباب والفتح 2023/05/03 وموعد المباراة والقناة الناقلة

بعد الخسارة من الاتحاد في الأسبوع الماضي تبحث جماهير الليوث عن رابط حجز تذاكر مباراة الشباب والفتح، في الجولة 25 من مباريات دوري روشن، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب الشباب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” يوم الثلاثاء القادم 2023/05/03، اللقاء القادم هام وثأري لليوث فقد فاز الفتح في الدور الأول على الشباب بنتيجة كبيرة 4-1، وأيضاً لمواصلة الضغط على النصر صاحب المركز الثاني في الترتيب، للعب الموسم القادم في دوري أبطال أسيا، الفتح تعادل في أخر مبارياته في الدوري مع الوحدة بهدف لكل فريق تقام مباراة الاتحاد ضد التعاون في نفس اليوم لحساب الجولة 25.

قبل المباراة الشباب في المركز الثاني برصيد 50 نقطة من لعب 24 مباراة، حقق الفوز في 15 وتعادل في 5 وخسر في 4، سجل لاعبوه 50 هدف وسكنت شباكه 24 هدف، أما الفتح الطامح للوصول للمربع الذهبي رغم صعوبة المهمة، فهو في المركز الخامس برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 وخسر في 9 مباريات، سجل لاعبوه 41 هدف واستقبل 31 هدف، وفيما يلي شرح لخطوات حجز تذاكر مباراة الشباب القادمة ضد الفتح.

موعد مباراة الشباب القادمة ضد الفتح

19.30 : – السابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

20.30 : – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

21.30 : – بتوقيت مكة المكرمة/ جمهورية مصر العربية/ قطر/ الكويت/ العراق.

22.30 : – الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

طريقة حجز تذاكر مباراة الشباب والفتح

الدخول على الموقع الرسمي للشباب المخصص لبيع التذاكر alshababfc.ticketmx.com .

. النقر على تسجيل الدخول.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم مربع تذكرني ثم تسجيل الدخول بتكت ماكس.

تسجيل الاسم/ رقم الهوية/ تاريخ الميلاد/ رقم الجوال/ الجنس/ وكافة البيانات الأخرى.

النقر على التعهد بصحة البيانات المسجلة والموافقة على الشروط العامة والاحكام.

تحديد نوع وفئة التذكرة التي تريد حجزها وكذلك رقم المقعد.

دفع قيمة التذكرة ببطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة بك.

تحميل التذكرة على الجوال وإبرازها عند دخول الملعب.

ترتيب دوري روشن قبل المباراة

ما هي أسعار التذاكر؟

لم يعلن نادي الشباب حتى اللحظة عن الأسعارK ويمكنكم الموقع الرسمي للنادي على تويتر لمعرفة الأسعار حين طرحها.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين

بطاقة المباراة