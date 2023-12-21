“هُنا” رابط حجز تذاكر الاتحاد والرائد في الجولة 18 من دوري روشن والأسعار ittihadclub

أعلن الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة X عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والرائد بشكل رسمي في الساعات القليلة الماضية، وقد تم الكشف عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 20 ريال سعودي، والتي نتابعها معكم بشكل مفصل بالأسفل، حيث تجدون رابط وخطوات الحجز، كما نتعرف معكم على التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة رقم 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، فتابع معنا.

تذاكر الاتحاد والرائد، المصدر: حساب الاتحاد على x

أسعار تذاكر المباراة

ونبدأ معكم في معرفة أسعار تذاكر المباراة الرسمية، وهذا حسب ما جاء في موقع تذاكر الاتحاد السعودي، مع العلم أن الأسعار شاملة الضريبة، وهي كما يلي:

الفئة السعر موحد واجهة 20.00 ريال خلف المرمى شمالي 20.00 ريال خلف المرمى جنوبي 20.00 ريال موحد شمالي 20.00 ريال موحد جنوبي 20.00 ريال المنصة الفضية شمالي 200.00 ريال المنصة الفضية جنوبي 200.00 ريال

موعد المباراة والمكان

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في مكة المكرمة، وليس في مدينة جدة كما اعتدنا، حيث تقام على الملعب التالي:

إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وذلك في تمام الموعد الموضح التالي:

السبت 23 ديسمبر 2023.

تبدأ المباراة من الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

رابط تذاكر الاتحاد والرائد

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم إلكترونيا عبر موقع تذاكر نادي الاتحاد السعودي، وذلك عبر متابعة الخطوات التالية:

🎫 طرح تذاكر مواجهة #الاتحاد_الرائد

ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين: 👇https://t.co/hJwINwDoLw pic.twitter.com/MkKQYDtOl9 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 21, 2023

يتم الدخول إلى رابط تذاكر المباراة tickets.ittihadclub.sa .

. ثم اضغط على احجز الآن.

سجل الدخول في منصة تذاكر الاتحاد السعودي.

بعدها يتم اختيار الفئة السعرية التي ترغب الحجز بها.

ثم تحدد عدد المقاعد.

بعدها سوف تضغط على اشتر الآن، وتستكمل عملية الدفع.

تفاصيل المواجهة

ويدخل الاتحاد هذه المباراة برغبة شديدة بالفوز، وهذا لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في المباراة الأخيرة في كأس العالم للأندية ضد الأهلي المصري، ويحتل الاتحاد في الوقت الحالي المركز الخامس في الدوري برصيد 28 نقطة، وبالطبع هذا الترتيب غير مرضي للغاية للجماهير، ولهذا يحتاج العميد إلى الفوز بجميع المباريات القادمة حتى يستطيع المنافسة في الدوري.

على الناحية الأخرى يعاني الرائد، حيث يحتل المركز رقم 17 برصيد 13 نقطة فقط، وهو يصارع على الهبوط ويريد تحسين وضعه حتى يبقى في الدوري بكل تأكيد.

شاركونا في التعليقات توقعاتكم للمباراة القادمة، وما هي تحليلاتكم بالنسبة للاتحاد السعودي.