هُنا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أسيا 2023

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند من الأمور التي يبحث عنها الكثير سواء العرب أو غيرهم، حيث تُعد مباراة عمان وتايلاند من المباريات الحاسمة في المجموعة، وذلك لان عمان تحتاج للفوز أو التعادل للابقاء على آمالها في البطولة، وفي هذا المقال سنتعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند.

عمان تواجه تايلاند

في مواجهة هي الحاسمة للمنتخب العماني في دور المجموعات بكأس أسيا 2023، يلتقي فيها عمان بتايلاند بملعب لخويا الرياضي، بمباراة تعد بمثابة الأمل الأخير لعمان للبقاء في كأس أسيا 2023.

حيث تحتل عمان المركز الثالث في المجموعه بلا أي رصيد من النقاط، وذلك بعد الهزيمة في اللقاء الأول أمام شقيقة المنتخب السعودي بهدفين لهدف.

بينما يطمح منتخب تايلاند في الانتصار وتحقيق الثلاث نقاط، التي ستكون بمثابة تذكرة العبور لدور 16 من كأس أسيا 2023، حيث نجح منتخب تايلاند في الفوز في لقاءه الأول أمام قرغيزستان بهدفين دون رد.

موعد مباراة عمان وتايلاند

من المقرر أن تُقام مباراة عمان وتايلاند، اليوم الأحد الموافق 21-1-2024، على ملعب لخويا الرياضي، في تمام الساعة 5:30 pm بتوقيت مكة المكرمة، PM 4:30 بتوقيت القاهرة.

ويأتي لقاء منتخب عمان وتايلاند في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أسيا 2023 المُقامة بدولة قطر.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند

تنقل الكثير من القنوات بطولة كأس أسيا 2023، ولعل من أهم هذه القنوات مجموعة قنوات beIN SPORTS.

ويمكنكم أيضا مشاهدة مباراة عمان وتايلاند على شاشة قنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية.