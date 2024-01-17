هُنا.. القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم افريقيا 2024

يبدأ منتخب المغرب مشواره في كأس أمم افريقيا 2024 بمواجهة مرتقبة أمام منتخب تنزانيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 17-1-2024، على ملعب”لاورينت بوكو”، ويبحث الشعب المغرب وكل عشاق أسود الأطلس عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا، والتي سنوضحها لكم في هذا المقال.

حصاد المغرب قبل “كان 2023”

يدخل منتخب المغرب نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، وذلك بعد الظهور التاريخي في كأس العالم 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام منتخب فرنسا، وذلك بعد أن أطاح بمنتخبي إسبانيا والبرتغال المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويمتلك منتخب المغرب مجموعة مميزة من اللاعبين، على رأسهم أشرف حكيمي، حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال، وسليم أملاح، وهو ما يجعله من أقوى المنتخبات في القارة السمراء.

ويأتي منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة مع كل من منتخب الكونغو الديموقراطية، وزامبيا وتنزانيا.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا والقنوات الناقلة

من المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وتنزانيا في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت القاهرة، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المُقامة في كوت ديفوار.

وتُنقل أحداث مباراة المغرب وتنزانيا عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS hd، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم افريقيا 2023.