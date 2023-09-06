“هٌنا” موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر 2023-09-15 القنوات الناقلة بعد فسخ عقد bein sports

موعد فتح رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الأفريقي، يعد من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها اليوم من قبل عشاق الفريقين، للدخول وشراء التذاكر ومشاهدة المواجهة التي لن تخلو من الندية والقوة، الأهلي يبحث عن أول ألقابه في الموسم الجديد وإضافة الكأس التاسعة لبطولة السوبر الأفريقي في دولاب بطولاته المزدحم بالألقاب والكؤوس، أما منافسه بطل الكونفدرالية الأفريقية فريق اتحاد العاصمة فلم يسبق له الفوز بالسوبر من قبل ويرغب في إضافة البطولة إلي سجل بطولاته، تقام المباراة في السعودية نتيجة الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الاتحاد الأفريقي للتعاون بينهم، يحتضن ملعب الملك فهد في مدينة الطائف اللقاء المرتقب.

صورة كابتين الفريقين يحملان كأـس دوري الأبطال والكونفدرالية المصدر موقع الكاف

رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بعد أن تم طرح تذاكر البطولة العربية للأندية من خلال رابط موقع تكت ماكس وأثبت الموقع كفاءة وسهولة في الحجز، لذا فالموقع من المرجح أن يفتح للجماهير لحجز التذاكر خلال الساعات القليلة القادمة، والمعروف أن ملعب المباراة يتسع ل 20 ألف مشجع، سوف يتم تقسيم التذاكر بين جماهير الفريقين بالتساوي وفيما يلي طريقة الحجز.

الدخول على رابط ticketsmx.com.

عند طرح التذاكر أنقر على مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة.

سجل البيانات المطلوبة لدخول الموقع وهي البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم الكرسي الذي تريد الجلوس عليه.

قم بدفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد عملية الشراء ثم أطبع كود التذكرة على رقم جوالك المسجل.

أسعار التذاكر

حتى كتابة سطور هذا المقال لم تعلن الأسعار ولا موعد طرح التذاكر ونحن من خلال موقع نجوم مصرية، نتابع موقع تكت ماكس وسنوافيكم بفتح الموقع فور الإعلان عن ذلك.

موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة

18.00 : السادسة مساءً بالتوقيت الدولي.

19.00 : الساعة السابعة مساءً بتوقيت الجزائر/ تونس/ المغرب.

20.00 : الساعة الثامنة بتوقيت السودان/ ليبيا/ دولة فلسطين.

21.00 : الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر/ السعودية/ سوريا/ العراق/ الكويت/ قطر.

22.00 : الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلن الاتحاد الأفريقي عن فسخ تعاقده مع قنوات beni sports بصورة مفاجأة، كما أعلن أن هناك اجتماع في القريب العاجل قبل مباراة السوبر لمناقشة بعض الموضوعات الهامة، من بينها بحث القنوات التي ستنقل منافسات الاتحاد الأفريقي في المستقبل، ومن المرجح بحسب الأخبار المتداولة أن تحصل شبكة قنوات ssc على تلك الحقوق، وتكون مباراة السوبر الأفريقي هي أول المباريات التي تنقلها.

كأس السوبر الأفريقي 2023

تقام بطولة كأس السوبر الأفريقي كل عام بين بطل دوري الأبطال وبطل بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وفي السابق كانت تقام على ملعب بطل دوري الأبطال، قبل أن يعلن الكاف عن أقامتها في دولة محايدة، وفيما يلي الفرق التي حصلت على اللقب.

الأهلي المصري : 8 بطولات. الزمالك المصري : 4 بطولات. مازيمبي الكونغولي : 3 بطولات. النجم الساحلي التونسي/ الرجاء المغربي/ انيمبا النيجيري : مرتين لكل منهما.

بطاقة المباراة