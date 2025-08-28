هيرفي رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي مقدونيا والتشيك قبل الملحق الآسيوي

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة اللاعبين الذين سينضمون إلى المعسكر الخارجي في جمهورية التشيك؛ استعدادًا لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، كما شملت القائمة 27 لاعبًا تم اختيارهم بعناية لتعزيز جاهزية الفريق وتجربة التشكيلات المختلفة في مواجهتين وديتين خلال أيام الفيفا المقبلة حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجهاز الفني لتطوير الانسجام بين اللاعبين وضمان أفضل أداء في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

قائمة المنتخب السعودي في التشيك

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي اليوم عن القائمة الرسمية للاعبين الذين سينضمون إلى المعسكر الإعدادي في جمهورية التشيك خلال أيام «فيفا» لشهر سبتمبر المقبل حيث يأتي هذا المعسكر ضمن برنامج إعداد الأخضر لمواجهة منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها على استاد مدينة جدة في أكتوبر المقبل، ويهدف ذلك إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتجربة التشكيلات والتكتيكات المختلفة.

كما يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر حيث يلتقي منتخب مقدونيا يوم 4 سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف بالعاصمة براغ، بينما يواجه منتخب التشيك يوم 8 سبتمبر على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه في اختبار مهم لقدرة الفريق على التعامل مع المنافسات الخارجية قبل العودة للاستحقاقات الرسمية حيث ضمت قائمة المنتخب 27 لاعبًا تحت قيادة رينارد هم:

نواف العقيدي عبدالرحمن الصانبي محمد اليامي أسامة المرمش متعب الحربي جهاد ذكري محمد سليمان سعد آل موسى حسان التمبكتي مهند الشنقيطي علي مجرشي نواف بوشل ناصر الدوسري سعد الناصر مختار علي زياد الجهني محمد كنو عبدالله الخيبري سالم الدوسري عبدالرحمن العبود أيمن يحيى عبدالله الحمدان مصعب الجوير مهند آل سعد مروان الصحفي صالح الشهري فراس البريكان

استعدادات الملحق الآسيوي

تتجه بعثة المنتخب السعودي ظهر يوم الأحد المقبل إلى العاصمة التشيكية براغ مغادرة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض للاندماج مع المعسكر الإعدادي الذي يمتد من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر حيث يهدف هذا المعسكر إلى تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين وتجربة الخطط التكتيكية المختلفة؛ استعدادًا للمواجهات الحاسمة في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

كما يشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية للملحق الآسيوي إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا حيث يسعى الأخضر بقوة لتحقيق الانتصارات وحجز إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة مستفيدًا من فترة المعسكر الخارجي لتوحيد الأداء وبناء الانسجام بين اللاعبين قبل المباريات الرسمية في أكتوبر على استاد مدينة جدة.