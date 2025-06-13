هيخرج من دور المجموعات.. تصريح رضا عبدالعال عن مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

تصريحات رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، جاءت صادمة ومثيرة للجدل كعادته، حيث أبدى تشاؤمه تجاه مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

🔴 أبرز ما قاله رضا عبدالعال:

“الأهلي مش هيكمل في كأس العالم للأندية”.

“بناءً على مباراة باتشوكا المكسيكي، الأهلي لن يتخطى دور المجموعات”.

“بهذا المستوى، الأهلي سيُقصى مبكرًا من البطولة”.

الفرق المتأهلة إلى السوبر المصري 2025

⚽ السياق:

🏆 الأهلي يستهل مشواره بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد (3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة).

فجر الأحد (3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة). 🟥 رضا عبدالعال استند في توقعاته إلى أداء الأهلي مؤخراً، وعلى وجه التحديد مقارنةً بمستوى الفرق الأخرى المشاركة مثل باتشوكا المكسيكي.

🎙️ تحليل سريع:

رضا عبدالعال معروف بتصريحاته “النارية”، لكنه في أحيان كثيرة لا تُثبت توقعاته صحتها.

الأهلي يملك خبرة واسعة في البطولات العالمية، وسبق له الوصول لنصف النهائي في عدة نسخ.

مواجهة إنتر ميامي لن تكون سهلة، خاصة بوجود نجوم عالميين أمثال ليونيل ميسي، لكن الأهلي أظهر شخصية قوية في مواجهات مشابهة.

المعلقون والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

🧠 خلاصة:

تصريحات عبدالعال تشكك في قدرة الأهلي، لكنها قد تكون دافعًا إضافيًا للفريق لإثبات العكس في الميدان، كما اعتاد على الرد في اللحظات الكبرى.