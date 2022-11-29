هولندا تتفوق على قطر وترافق السنغال في نهائيات المونديال.. ترتيب المجموعة الأولى

نجح منتخب هولندا في الفوز على منتخب قطر بهدفين نظيفين والصعود لثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022، بعد مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات، حيث أحرز هدف هولندا الأول في الدقيقة 26 من تسديدة قوية تهز شباك الفريق العنابي.

هولندا تفوز على قطر

أضاف اللاعب “فرينكي دي يونج” الهدف الثاني في منتخب قطر في الدقيقة 49 من عمر المباراة الهامة، التي أقيمت على ملعب استاد البيت وسط حضور أكثر من 66 ألف مشجع، وبتلك النتيجة صعد المنتخب الهولندي بعد اعتلاء صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، ويأتي في المركز الثاني المنتخب السنغالي برصيد 6 نقاط بعد فوزه على نظيره الإكوادوري بهدفين مقابل هدف.

قطر تودع رسمياً كأس العالم

ودع المنتخب القطري كأس العالم الجاري 2022 في ظل تواجده في المركز الرابع بالمجموعة بلا رصيد من النقاط، لتنتهي بذلك حظوظه في الصعود وتنتهي آمال جميع مشجعيه.

لم يقدم منتخب قطر المستوى المأمول منه في الجولتين الأولى والثانية بالمجموعة، حيث بدأ بالهزيمة في المباراة الأولى أمام الإكوادور بهدفين دون مقابل، كما أنه خسر أمام السنغال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ملخص مباراة هولندا وقطر

ترتيب المجموعة الأولى

هولندا 7 نقاط

السنغال 6 نقاط.

الإكوادور 4 نقاط.

قطر دون نقاط.

ولكن في نهاية المقال نجحت بالفعل الدولة القطرية في تنظيم بطولة كأس العالم، حيث أنها أبهرت الجميع بالافتتاح الرائع والتنظيم الجيد لتلك البطولة الكبيرة التي يتابعها العديد من عشاق الكرة في العالم.